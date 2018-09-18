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Президенты Польши и США обсудят военное сотрудничество и энергетику

  • 18.09.2018, 14:44
Фото: Krzysztof Sitkowski/KPRP

Встреча должна завершиться подписанием американско-польской декларации о стратегическом партнерстве.

Президент Польши Анджей Дуда впервые отправится с визитом в Белый дом. Темы обсуждения лидера Польши и президента США Дональда Трампа - это, прежде всего, военное сотрудничество и энергетика, сообщает «Радио Польша».

Встреча президентов должна завершиться подписанием американско-польской декларации о стратегическом партнерстве обеих стран. Десять лет тому назад США и Польша уже подписывали подобный документ. Глава канцелярии президента Кшиштоф Щерский анонсировал, что в декларации должны быть расширены условия военного сотрудничества, а также сотрудничества в энергетической сфере.

«Совместная позиция касательно положительного элемента – инфраструктурных инвестиций и торговли в области энергетических ресурсов между Польшей и США, и совместные инвестиции в энергетическую инфраструктуру, а также совместное противодействие инициативам, разбивающие и уничтожающие открытый рынок европейского газа. Одной из таких инициатив является, например, «Северный поток-2», - заявил Кшиштоф Щерский.

Предполагается, что во время встречи президенты Польши и США также обсудят введение новых санкций против Ирана, а также ядерное соглашение с Тегераном, которое Америка расторгла несколько месяцев тому назад.

В то же время отмечается, что Анджей Дуда и Дональд Трамп не будут обсуждать тему отмены виз в США для поляков.

Первые леди Агата Корнхаузер-Дуда и Мелания Трамп также проведут отдельную встречу.


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