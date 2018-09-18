Сериал «Игра престолов» получил главную премию «Эмми» в США 18.09.2018, 14:51

Популярный сериал выиграл призы и в других номинациях.

Шоу канала НВО «Игра престолов» получило главный приз премии «Эмми» — его признали лучшим драматическим сериалом, пишет журнал «Нож» со ссылкой на ВВС.

Один из актеров «Игры престолов» Питер Динклейдж получил награду за роль Тириона Ланнистера. Ее признали лучшей мужской ролью второго плана в драматическом сериале.

Соперниками «Игры престолов» были сериалы «Корона» и «Очень странные дела» от Netflix, «Мир Дикого Запада» от НВО, «Американцы» от FOX, «Это мы» от NBC и «Рассказ служанки» от Hulu.

«Игра престолов» также завоевала семь наград на технической премии «Эмми»: за лучшее сведение звука, работу художника-постановщика в фэнтезийном сериале, дизайн фэнтези-костюмов, постановку трюков, музыкальное сопровождение, вишзуальные эффекты и пластическим грим.

В категории «Лучший актер драматического сериала» победил Мэттью Риз («Американцы»). Лучшей актрисой признали Клэр Фой, которая играет главную роль в «Короне».

Сериал «Удивительная миссис Мейзел» признали лучшим комедийным шоу, а лучшим мини-сериалом стала «Американская история преступлений».