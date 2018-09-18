Горди Дуайер: При всех козырях «Локомотива» многое зависит от нас 18.09.2018, 14:55

Горди Дуайер

Белорусскую команду ждет хороший вызов.

Главный тренер хоккейного минского "Динамо" Горди Дуайер поделился ожиданиями от выездного матча регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива", который пройдет сегодня вечером в Ярославле, а также рассказал о сильных качествах российского новобранца команды Дениса Казионова, сообщает pressball.by:

- Думаю, Казионов добавит команде энергии и физической мощи. К тому же, Денис — опытный хоккеист. Полагаю, это хорошее приобретение для нас.

- Что скажете о "Локомотиве"?

- "Динамо" ждет хороший вызов. У "Локомотива" очень приличная команда. Она выделяется скоростью, умением навязывать контактную борьбу. Плюс отличные спецбригады по игре в неравных составах. Но при всех козырях соперника многое зависит от нас. Знаем, что можем действовать лучше. Посмотрим, как ребята проявят себя на фоне "Локомотива".