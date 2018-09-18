Израиль возложил вину за сбитый Ил-20 на Сирию, Иран и «Хезболлу» 18.09.2018, 14:58

Фото: РИА Новости

ЦАХАЛ ответил на угрозы России.

Израиль возложил вину за гибель российского самолета Ил-20, который был сбит в сирийской провинции Латакия, на Сирию, Иран и движение «Хезболла». Об этом во вторник, 18 сентября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей израильской армии.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу обвинил Израиль в гибели 15 российских военных находившихся на борту Ил-20. Как заявляли в военном ведомстве РФ, израильские летчики якобы «подставили» российский самолет под удар средств ПВО Сирии, в результате чего он был сбит ракетой комплекса С-200.

Самолет радиоэлектронной борьбы Ил-20 пропал над акваторией Средиземного моря в момент налета израильских истребителей F-16 на провинцию Латакия. Также в момент исчезновения были зафиксированы запуски ракет с французского фрегата Auvergne. На борту самолета находились 15 российских военнослужащих.