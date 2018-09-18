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Берлинские врачи: Cкорее всего, Верзилов был отравлен

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  • 18.09.2018, 15:19
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ФОТО: АНТОН НОВОДЕРЕЖКИН / ТАСС / SCANPIX / LETA

Cостояние российского активиста улучшилось.

Врачи берлинской клиники Charite, куда доставили спецбортом из Москвы участника Pussy Riot и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, пришли к выводу, что он действительно мог быть отравлен. Сейчас состояние Верзилова "намного улучшилось", сообщает bbc.com.

"С высокой долей вероятности [можно сказать], что он был отравлен", - заявил журналистам представитель клиники профессор Кай-Уве Эккард (цитата по агентству Рейтер). Ранее эту версию выдвигали близкие Верзилова.

Другого объяснения симптомам Верзилова нет, пришли к выводу врачи.

Какое именно вещество попало в организм Верзилова, они установить затрудняются, отметил представитель Charite. По его словам, это могли быть как медикаменты, так и натуральные вещества.

При этом маловероятно, что удастся найти причину сейчас, через шесть дней после предполагаемого отравления, считают врачи.

Они объяснили, что класс веществ, которые нашли в крови Верзилова, используется, в частности, в офтальмологии, чтобы расширить зрачки пациента и исследовать их состояние.

"Есть одна субстанция, которая раньше использовалась преднамеренно - скополамин. Но мы можем делать вывод только о классе. Этот класс веществ применяется в медицине, присутствует в многочисленных медикаментов, но тогда пришлось бы проглотить огромное количество медикаментов", - заявил доктор Эккард.

У врачей нет данных, что Верзилов принимал лекарства перед тем, как ему стало плохо, тем более в таком количестве.

Сейчас состояние Верзилова "намного улучшилось", угрозы для его жизни нет, однако ему все еще нужна интенсивная медицинская помощь, сказал представитель клиники. Активист находится в сознании, приборы для поддержки жизнеобеспечения ему не нужны.

Руководитель клиники Карл Макс Айнхойпль, в свою очередь, сообщил, что берлинские врачи сотрудничали с московскими, те передали им всю картину заболевания и сообщили, какие меры были приняты (цитата по Интерфаксу).

Что такое скополамин?

Скополамин - вещество, которое используется в качестве успокоительного средства, для подготовки к наркозу, иногда - как противорвотное при морской болезни.

В начале XX века скополамин использовали как яд. Сейчас же скополамин используют преступники, совершающие ограбления или изнасилования.

Этот способ особенно распространен в Колумбии: в Боготе около одной пятой срочных обращений в больницу связано с отравлением скополамином: грабители дают жертве напиток с этим веществом, чтобы потом без сопротивления забрать все ценности.

Признаки отравления

Верзилова в тяжелом состоянии доставили в больницу вечером 11 сентября. Как рассказала его девушка Вероника Никульшина, ему стало плохо вскоре после заседания суда, на котором рассматривалось заведенное против нее административное дело.

По ее словам, у Верзилова начались проблемы со зрением, он начал терять способность разговаривать, а затем и ходить. Спустя два дня по настоянию близких его перевели в реанимацию Института имени Склифосовского.

В больнице Бахрушиных, как сообщили Би-би-си близкие Верзилова, врачи подозревали у него отравление некими лекарственными препаратами.

Врачи в Институте имени Склифосовского врачи не нашли в его организме следов отравляющего вещества, рассказала 15 сентября Никульшина.

"Верзилов был обследован, в том числе, в токсикологическом отделении НИИ имени Склифосовского, но никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было", - сказал во вторник российский медицинский источник агентства Интерфакс.

Спецборт в Берлин

В тот же день Верзилова доставили спецбортом в Германию. По словам Никульшиной, отправку спецборта организовал отец Верзилова.

"Мы везем Петю в Берлин, поскольку там есть друг его отца, врач, который будет заниматься Петей ", - говорила она.

"Я считаю, что он был отравлен намеренно. Это была попытка запугать его или убить", - сказала журналистам участница Pussy Riot Надежда Толоконникова в аэропорту Шенефельд (цитата по Рейтеру).

Другие близкие Верзилова также выдвигали версию о том, что он мог быть умышленно отравлен.


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