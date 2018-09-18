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Сколько белорусы реально платят за коммунальные услуги?

  • 18.09.2018, 16:18

Планы по конкретной дате выхода на стопроцентную оплату ЖКУ менялись в последние годы несколько раз.

Об этом пишет kp.by.

- Сегодня по ряду услуг мы оплачиваем около 80% их себестоимости. Наиболее чувствительные в этом направлении позиции - отопление и горячее водоснабжение. Главой государства поставлена задача: любое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги должно быть связано с ростом материального благополучия людей, - цитирует первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина пресс-служба правительства.

Недавно правительство утвердило «антиинфляционную программу», в которой прописано, что с 2020 года мы будем полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Напомним, планы по конкретной дате выхода на стопроцентную оплату ЖКУ менялись в последние годы несколько раз. В 2016 году планировалось, что с 2018-го мы начнем оплачивать коммуналку по 100%-м тарифам. В середине 2016 года чиновники уточнили: все, кроме отопления и горячего водоснабжения. В 2017 году мы услышали: с 1 января 2018 года население с учетом льготных тарифов на тепло и горячую воду будет оплачивать коммуналку на 74,8%. Но, по официальным данным, мы оплачивали жилищно-коммунальные услуги на 1 января 2018 года в размере 69,7%. Далее нам обещали, что к концу 2018 года мы будем возмещать коммуналку на 85% от ее полной стоимости. Но совсем недавно планы подкорректировали – к концу этого года планируется, что возмещение составит 76,3%.

Какую часть коммуналки мы сейчас оплачиваем?*

Журналисты решили посмотреть, на какие услуги тарифы уже достигли 100%:

Канализация – 100%

Вывоз и обезвреживание мусора – 100%

Освещение подъезда и работа оборудования – 100%

Электричество, которое тратится на работу лифта – 100%

Уборка подъезда – 100%

Водоснабжение – 99%

Техобслуживание жилого дома – 98%

Тариф на пользование лифтом – 98%

Электроэнергия – 80%

Отопление и горячая вода – 20%

Отчисления на капитальный ремонт – 19%

*Тарифы взяты для Минска


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