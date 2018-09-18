Работников Лунинецкого райпо обязывают закупаться в своих магазинах 12 18.09.2018, 16:42

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Зеленые листы с печатью райпо предназначены для расчета в магазинах своей торговой сети.

О подобном «ноу-хау» в редакцию Медиа-Полесья сообщили читатели и прислали фотографию тех самых «сертификатов».

Обратившиеся говорят, что сумму покупок вычтут из зарплаты.

С виду «сертификат» – обычный лист А4 зелёного цвета, разрезанный на несколько частей. На нём указаны название организации – Лунинецкое райпо, номер документа (его на фото прикрыли в целях конфиденциальности) и сумма.

На так называемом «сертификате» написано: «Сертификат предъявляется как средство оплаты работником системы в предприятиях розничной торговли Лунинецкого райпо». На листке стоит фирменная печать потребительского общества, указан срок действия.

Возмущённые читатели рассказали, что получили такие «сертификаты» недавно, и отоварить их нужно по 30 сентября включительно. То есть, купить в магазинах райпо в течение практически десяти дней товаров на 50, 70 или 100 рублей, в зависимости от суммы полученных сертификатов.

Если у обладателя такого «сертификата», к примеру, на 10 рублей, сумма покупки меньше, сдачу в магазине никто не вернёт.

Почему работники райпо не вправе тратить честно заработанные деньги там, где им удобно, не уточняется. Как и то, почему сдача – часть заработанных денег – должна оставаться в магазине.

«Подобная схема напоминает Советский Союз с пресловутой талонной системой», - отмечают читатели.

Действительно, идёшь в магазин не с деньгами, а с простой зелёной бумажкой.

По мнению читателей, такие меры райпо предпринимает, чтобы удержать покупателя при растущей конкуренции.

С просьбой прокомментировать подобное решение журналисты направили в Лунинецкое райпо письменный запрос, по телефону оперативно разъяснить ситуацию в администрации предприятия не пожелали.