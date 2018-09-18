Центробанк запустил обратный отсчет для 50 российских страховщиков 18.09.2018, 16:56

Владельцам компаний нужно внести деньги в капитал или покинуть рынок.

Не менее 50 страховых компаний находятся в зоне риска - они могут не выполнить требования к повышению минимального уставного капитала страховщиков со 120 млн российских руб. до 300 млн российских руб., которые вступят в силу 1 января 2022 г. Как пишет finanz.ru, oб этом на страховом форуме сообщила вице-президент Всероссийского союза страховщиков Элла Платонова.

«По состоянию на конец июня уставные капиталы по компаниям нон-лайф (универсальным - прим.) без ОМС с уставными капиталами менее 300 млн руб. были зафиксированы у 82 страховых и, по нашей оценке, в зоне риска страховых компаний не менее 50», - сказала она.

Для страховщиков жизни требования к уставному капиталу повышаются с 240 млн руб. до 450 млн руб. - на сегодняшний день у 27 компаний по страхованию жизни капитал не соответствует этим требованиям, сообщила Платонова. «Но поскольку это компании крупные, есть вероятность, что границу по увеличению уставного капитала они пройдут», - отметила она.

Госдума в июле приняла закон, согласно которому минимальная планка капитала в 300 млн руб. устанавливается для универсальных страховых компаний. Требования к капиталу страховщиков жизни возрастают с 240 млн руб. до 450 млн руб., перестраховщиков - с 480 млн руб. до 600 млн руб.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2019 г. При этом для действующих страховщиков установлен переходный период: свой капитал они должны привести в соответствие новым требованиям до 1 января 2022 г. Повышение требований будет поэтапным.

Универсальные страховщики к 1 января 2020 г. должны довести свой капитал до 180 млн руб., к 1 января 2021 г. - до 240 млн руб. и к 1 января 2022 г. - до 300 млн руб.

Капитал страховщиков жизни к 1 января 2020 г. должен составлять не менее 310 млн руб., к 1 января 2021 г. - 380 млн руб. и к 1 января 2022 г. - 450 млн руб.

Капитал перестраховщиков к 1 января 2020 г. должен составлять не менее 520 млн руб., к 1 января 2021 г. - 560 млн руб. и к 1 января 2022 г. - 600 млн руб.