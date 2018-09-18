закрыть
18 сентября 2018, вторник, 18:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Центробанк запустил обратный отсчет для 50 российских страховщиков

  • 18.09.2018, 16:56

Владельцам компаний нужно внести деньги в капитал или покинуть рынок.

Не менее 50 страховых компаний находятся в зоне риска - они могут не выполнить требования к повышению минимального уставного капитала страховщиков со 120 млн российских руб. до 300 млн российских руб., которые вступят в силу 1 января 2022 г. Как пишет finanz.ru, oб этом на страховом форуме сообщила вице-президент Всероссийского союза страховщиков Элла Платонова.

«По состоянию на конец июня уставные капиталы по компаниям нон-лайф (универсальным - прим.) без ОМС с уставными капиталами менее 300 млн руб. были зафиксированы у 82 страховых и, по нашей оценке, в зоне риска страховых компаний не менее 50», - сказала она.

Для страховщиков жизни требования к уставному капиталу повышаются с 240 млн руб. до 450 млн руб. - на сегодняшний день у 27 компаний по страхованию жизни капитал не соответствует этим требованиям, сообщила Платонова. «Но поскольку это компании крупные, есть вероятность, что границу по увеличению уставного капитала они пройдут», - отметила она.

Госдума в июле приняла закон, согласно которому минимальная планка капитала в 300 млн руб. устанавливается для универсальных страховых компаний. Требования к капиталу страховщиков жизни возрастают с 240 млн руб. до 450 млн руб., перестраховщиков - с 480 млн руб. до 600 млн руб.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2019 г. При этом для действующих страховщиков установлен переходный период: свой капитал они должны привести в соответствие новым требованиям до 1 января 2022 г. Повышение требований будет поэтапным.

Универсальные страховщики к 1 января 2020 г. должны довести свой капитал до 180 млн руб., к 1 января 2021 г. - до 240 млн руб. и к 1 января 2022 г. - до 300 млн руб.

Капитал страховщиков жизни к 1 января 2020 г. должен составлять не менее 310 млн руб., к 1 января 2021 г. - 380 млн руб. и к 1 января 2022 г. - 450 млн руб.

Капитал перестраховщиков к 1 января 2020 г. должен составлять не менее 520 млн руб., к 1 января 2021 г. - 560 млн руб. и к 1 января 2022 г. - 600 млн руб.


популярное за неделю

Мнение

Деимперизация
Деимперизация Евгений Ихлов
Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари