закрыть
18 сентября 2018, вторник, 18:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Белорус написал книгу о том, как создал хедж-фонд на $7,3 миллиардов

1
  • 18.09.2018, 17:08
Игорь Тульчинский
Фото: David Paul Morris/Bloomberg

Игорь Тульчинский руководит более чем 700 сотрудниками.

Агентство Bloomberg (перевод — belmir.by) сообщило о выходе в печать книги «Неправила: Человек, машина и путь к завоеванию рынков», автор которой – уроженец Беларуси Игорь Тульчинский.

В 10 лет он переехал вместе с родителями в США, а сейчас, в 52 года, руководит WorldQuant LLC – квантовым хедж-фондом с портфелем в 7,3 млрд долларов и более чем 700 сотрудниками.

В книге Тульчинский рассказывает о том, как ему удалось построить такой бизнес. Ведь прежде чем добиться успеха, Игорю пришлось пережить нелегкие годы.

Он сменил множество работ и мест жительства. В юности, например, квартировал в полной тараканов гостинице на Манхэттене, мыл посуду в ресторане.

Глава хедж-фонда рассказал Bloomberg, что эти ранние годы научили его рисковать и оставаться оптимистом, потому что мало найдется вещей более рисковых, чем эмиграция из бывшего СССР.

– Данный опыт также дал понимание, что не все так хорошо или так плохо, как кажется с самого начала, – отметил Тульчинский.

По его словам, трудности пришлось преодолевать в раннем возрасте, и это развило в нем внутреннюю силу, широкий взгляд на жизнь, умение раздвигать границы и жить в неопределенности.

Кроме того, Игорь рассказал об уроке, который дал ему его отец – профессиональный музыкант, ставший искусным изготовителем скрипок:

– Никогда не останавливаться.


популярное за неделю

Мнение

Деимперизация
Деимперизация Евгений Ихлов
Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари