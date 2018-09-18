Белорус написал книгу о том, как создал хедж-фонд на $7,3 миллиардов 1 18.09.2018, 17:08

Игорь Тульчинский

Фото: David Paul Morris/Bloomberg

Игорь Тульчинский руководит более чем 700 сотрудниками.

Агентство Bloomberg (перевод — belmir.by) сообщило о выходе в печать книги «Неправила: Человек, машина и путь к завоеванию рынков», автор которой – уроженец Беларуси Игорь Тульчинский.

В 10 лет он переехал вместе с родителями в США, а сейчас, в 52 года, руководит WorldQuant LLC – квантовым хедж-фондом с портфелем в 7,3 млрд долларов и более чем 700 сотрудниками.

В книге Тульчинский рассказывает о том, как ему удалось построить такой бизнес. Ведь прежде чем добиться успеха, Игорю пришлось пережить нелегкие годы.

Он сменил множество работ и мест жительства. В юности, например, квартировал в полной тараканов гостинице на Манхэттене, мыл посуду в ресторане.

Глава хедж-фонда рассказал Bloomberg, что эти ранние годы научили его рисковать и оставаться оптимистом, потому что мало найдется вещей более рисковых, чем эмиграция из бывшего СССР.

– Данный опыт также дал понимание, что не все так хорошо или так плохо, как кажется с самого начала, – отметил Тульчинский.

По его словам, трудности пришлось преодолевать в раннем возрасте, и это развило в нем внутреннюю силу, широкий взгляд на жизнь, умение раздвигать границы и жить в неопределенности.

Кроме того, Игорь рассказал об уроке, который дал ему его отец – профессиональный музыкант, ставший искусным изготовителем скрипок:

– Никогда не останавливаться.