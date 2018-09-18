В Минске ГАИ преследовала автомобиль - стреляли рядом с людьми

В Минске ГАИ преследовала автомобиль - стреляли рядом с людьми4
- 18.09.2018, 17:15
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В погоне участвовали минимум шесть экипажей.
В Минске несколько экипажей ГАИ со стрельбой преследовали Audi. Об этом tut.by сообщили читатели.
Инцидент произошел 18 сентября, около 15.20. Очевидцы сообщают, что в погоне участвовали минимум шесть экипажей ГАИ.
«Около „Короны“ автомобиль практически удалось заблокировать, однако водитель легковушки сумел по газонам и тротуарам выехать из „ловушки“. Инспектор ГАИ, несмотря на то, что рядом находились люди, начал стрелять по колесам», — рассказал Владимир.
Читатели сообщают, что водитель Audi продолжил движение в направлении улицы Притыцкого и на улице Жудро совершил ДТП. Мужчину задержали.
Также появились сведения, что погоня за этой Audi началась еще в Заславле. Эта информация проверяется.