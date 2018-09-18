Лидер Южной Кореи впервые за 11 лет прилетел в Пхеньян 18.09.2018, 17:22

Фото: Reuters

Ким Чен Ын лично встретил президента Южной Кореи с женой в аэропорту.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в Пхеньян на встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из пресс-центра межкорейского саммита в Сеуле, где ведется трансляция встречи лидеров двух Корей.

Ким Чен Ын лично встретил президента Южной Кореи с женой в аэропорту, где они пожал друг другу руки и обнялись. Это первый за последние 11 лет визит руководителя Южной Кореи в Северную.

Из аэропорта лидеры двух стран сели в лимузин с открытым верхом, и поехали в Пхеньян. По пути отвечая на ликования и приветствия жителей, стоявших вдоль дороги. В столице они должны прибыть в резиденцию «Пэкхвавон».