закрыть
18 сентября 2018, вторник, 18:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Лидер Южной Кореи впервые за 11 лет прилетел в Пхеньян

  • 18.09.2018, 17:22
Фото: Reuters

Ким Чен Ын лично встретил президента Южной Кореи с женой в аэропорту.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в Пхеньян на встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из пресс-центра межкорейского саммита в Сеуле, где ведется трансляция встречи лидеров двух Корей.

Ким Чен Ын лично встретил президента Южной Кореи с женой в аэропорту, где они пожал друг другу руки и обнялись. Это первый за последние 11 лет визит руководителя Южной Кореи в Северную.

Из аэропорта лидеры двух стран сели в лимузин с открытым верхом, и поехали в Пхеньян. По пути отвечая на ликования и приветствия жителей, стоявших вдоль дороги. В столице они должны прибыть в резиденцию «Пэкхвавон».


популярное за неделю

Мнение

Деимперизация
Деимперизация Евгений Ихлов
Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари