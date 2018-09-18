Как белорусы «загорали» в Хургаде под луной 1 18.09.2018, 17:35

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иллюстрационное фото

Белоруска рассказала об очередном недоразумении в Египте.

Как известно, в Египет «пакетников» заманивают, чтобы обижать и насмехаться по-всякому. Способы придумывают один другого обидней, очевидно, соревнуясь между собой. Кто конкретно занимается таким вредительством? Сложный вопрос, крайнего найти еще попробуй — у всех такие честные лица… На этот раз приключения настигли Светлану и еще 170 советских туристов, сообщает onliner.by.

В непрерывно поступающих нам туристических рассказах туристов почему-то наиболее часто фигурирует название украинского туроператора Join UP!. Его клиенты постоянно застревают на вылете и никак не могут получить внятные ответы от представителей фирмы, когда они наиболее остро нужны.

Светлана из Речицы. Теперь не столько хочет добиться ответов и какой-то компенсации за случившееся (понимает, что это вряд ли возможно), сколько желает добавить свой рассказ в общую копилку — чтобы предупредить других. Вообще-то, многие уже пытались...

— Из Хургады мы должны были вылететь 12 сентября в 14:45. В 12:00 мы сдали номер. Рейс сначала перенесли на 21:30. Потом на 3:30. Но это было только начало... Спасибо нашему отелю, там не срезают у жильцов браслеты. Мы могли перемещаться по территории, купаться, перекусить.

Но потом появился хитрый «джойнаповский» гид и сообщил, что в 19:00 приедет автобус и нас перевезут до самолета в другой отель. По его словам, там мы сможем покушать, переодеться, отдохнуть. В итоге где-то 170 человек были перевезены... только не в отель, а на его пляж. В сам отель не пустили. Действительно, людей покормили. Но «поселили» прямо на шезлонгах, под открытым небом, где нас беспощадно объедали местные комары. При этом многие были с маленькими детьми. Представьте: пляж, шезлонги, «отдыхает» толпа с чемоданами и всем хозяйством...

Это зрелище Светлана попыталась снять на видео.

Загорающих под луной туристов забрали в 3 ночи, отвезли в аэропорт. Улетели в итоге еще через шесть часов — с дополнительными приключениями:

— Табло зависло, вылет никто не объявлял, мы случайно догадались, что пора на посадку. Но люди уставшие, многие спят. В результате потом еще одну пассажирку час искали... В самолете даже кофе и чая для нас не нашлось, — обижена Светлана. — Дали водички — пейте, радуйтесь.

О причинах задержки отпускнице никто так и не рассказал, извинений она тоже не услышала.

— Отношение к людям — как к отработанному материалу. Слава богу, что самолет вообще поднялся в воздух и мы вернулись. Думаю, во всем этом виноват именно туроператор, который заказывает услуги такого перевозчика и сам не может нормально все организовать. Никаких материальных выгод я на этой истории заработать не хочу. Но люди пусть имеют в виду, — заключает белоруска.