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«Оршанцы будут очень возмущены такими изменениями властей»

  • 18.09.2018, 17:40

Власти Орши не выполнили в срок свое обещание.

Руководство Орши не выполнило в срок свое обещание до 17 сентября установить на Кобыляцкой горе табличку с надписью «Памяти жертв политических репрессий», передает «Белсат».

Более того, было объявлено о новом тексте на будущей вывеске. Теперь городские власти планируют ограничиться нейтральным «Место памяти и скорби».

В личных беседах с родственниками репрессированных администрация вспоминает разные даты установления вывески – 25 или 30 сентября.

Вероятно, такая задержка связана с перестановками в руководстве города. Ведь первоначальное обещание давал бывший председатель Оршанского райисполкома Александр Позняк, которого в августе на посту сменил Игорь Исаченко.

«При этой власти мы не можем ничего добиться. Но они теперь хотя бы признают это место, хотя и стараются не вспоминать подробности трагического прошлого. А уж наши собственноручные памятники на Кобыляцкой горе будут говорить, почему именно это место считается местом скорби», – рассказала Лариса Орешина, внучка расстрелянного в Орше Ивана Гиля.

Родственники расстрелянных не собираются останавливаться на достигнутом и еще постараются отстоять свой вариант вывески.

«Новый текст вывески ни с кем не согласовывался и с нами не обсуждался, – утверждает Игорь Станкевич, родственник четырех расстрелянных. – Мы предлагали совершенно другой вариант – «Памяти жертв политических репрессий». Боюсь, что оршанское сообщество будет очень возмущено такими изменениями».

Кобыляцкой гора – одно из мест сталинских репрессий под Оршей и второе официально признанное в Беларуси (после Куропат). Еще в 1982 году во время строительства железной дороги в урочище были найдены остатки 50 расстрелянных.

В начале 90-х местные власти установили на месте расстрелов памятный знак в виде огромного гранитного валуна с вывеской. Памятную доску неоднократно воровали, и сейчас от нее остались только следы на валуне.

По мнению исследователей, в этом месте были расстреляны от 300 до 5000 человек.


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