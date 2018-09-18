Начальник спортивного отдела минского «Динамо»: «Мы не вели переговоров со Знарком»
- 18.09.2018, 17:57
Представитель «зубров» развеял все слухи.
Начальник спортивного отдела минского «Динамо» Сергей Опимах опроверг информацию о возможном назначении главным тренером команды российского специалиста Олега Знарка, сообщает tut.by.
«Слухи относительно перехода в «Динамо-Минск» Олега Знарка никаких оснований под собой не имеют. Мы не вели переговоров с этим специалистом», – заявил Опимах.
18 сентября о возможном назначении Знарка сообщил Belarushockey. Позже эту информацию подтвердил сам специалист.