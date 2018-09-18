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Начальник спортивного отдела минского «Динамо»: «Мы не вели переговоров со Знарком»

  • 18.09.2018, 17:57
Олег Знарок
Фото: РИА Новости

Представитель «зубров» развеял все слухи.

Начальник спортивного отдела минского «Динамо» Сергей Опимах опроверг информацию о возможном назначении главным тренером команды российского специалиста Олега Знарка, сообщает tut.by.

«Слухи относительно перехода в «Динамо-Минск» Олега Знарка никаких оснований под собой не имеют. Мы не вели переговоров с этим специалистом», – заявил Опимах. 

18 сентября о возможном назначении Знарка сообщил Belarushockey. Позже эту информацию подтвердил сам специалист.


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