Начальник спортивного отдела минского «Динамо»: «Мы не вели переговоров со Знарком» 18.09.2018, 17:57

Олег Знарок

Фото: РИА Новости

Представитель «зубров» развеял все слухи.

Начальник спортивного отдела минского «Динамо» Сергей Опимах опроверг информацию о возможном назначении главным тренером команды российского специалиста Олега Знарка, сообщает tut.by.

«Слухи относительно перехода в «Динамо-Минск» Олега Знарка никаких оснований под собой не имеют. Мы не вели переговоров с этим специалистом», – заявил Опимах.

18 сентября о возможном назначении Знарка сообщил Belarushockey. Позже эту информацию подтвердил сам специалист.