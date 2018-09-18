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Известный белорусский композитор Эдуард Ханок засудил ОНТ

  • 18.09.2018, 18:12
Эдуард Ханок
Фото: ctv.by

Композитору удалось невозможное – выиграть суд у государственного телевидения.

Его как автора популярных песен забыли упомянуть в титрах к записи концерта. И Ханок получил 500 рублей компенсации морального вреда и 1290 рублей за расходы на юридическую помощь, передает «Белсат».

Эдуард Ханок признает, что победить помогли известность и песни, на которых завязан репертуар известных белорусских артистов. Другим автором он советует отстаивать свои права, только если есть неопровержимые аргументы. И обязательно с адвокатом.

«Почему я сейчас такой спокойный? Потому что я выиграл процесс. Один, пока хватит. Но это подняло мне тонус. Адреналина у меня килограмм!» – говорит композитор.


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