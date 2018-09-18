Китай введет пошлины на импорт из США объемом $60 млрд 18.09.2018, 18:47

США, в свою очередь, ввели пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд.

Власти Китая приняли решение с 24 сентября ввести таможенные пошлины в 5% и 10% на товары из США на общую сумму $60 млрд. Об этом говорится в заявлении на сайте Минфина КНР, передает РБК.

Отмечается, что в отношении свыше 4 тыс. товарных позиций будут введены пошлины в размере 10%, в отношении более 1,6 тыс. товарных позиций — в размере 5%.

Согласно заявлению комитета по тарифам Госсовета КНР, которое приводит «Синьхуа», это вынужденная мера, которая является реакцией на протекционизм США. В Пекине надеются, что американская сторона прекратит торговые трения, а также что Китай и Соединенные Штаты посредством диалога будут отстаивать взаимную выгоду двусторонних торгово-экономических отношений.

Кроме того, на сайте Минкоммерции Китая сообщается, что КНР подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за решения правительства США ввести пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд.

О введении новых пошлин на китайские товары стало известно 18 сентября. Трамп заявил, что до конца года пошлины будут составлять 10%, а в 2019 году они увеличатся до 25%. При этом президент США отметил, что в Вашингтоне готовы к третьему этапу введения дополнительных пошлин на импорт в размере $267 млрд, если Пекин введет ответные ограничения в отношении американских сельхозпроизводителей.

Минкоммерции Китая выразило сожаление в связи с данным шагом, отметив, что это создает неопределенность в дальнейших консультациях Пекина и Вашингтона по торговле. The Wall Street Journal также сообщала о возможном срыве Китаем очередного этапа торговых переговоров.