Дотации России для Лукашенко закончились? 1 18.09.2018, 19:03

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За последние месяцы поставки российских нефтепродуктов в Беларусь существенно уменьшились.

Согласно статистике, в июле наша страна получила почти на 20% нефти меньше, чем в июне.

По информации БелаПАН, российская сторона уже подготовила решение о том, что с четвертого квартала в этом году объем поставок нефти будет сокращен, передает «Белсат».

Беларусь получит столько сырья, сколько необходимо для удовлетворения внутренних потребностей страны. Также проект межгосударственного решения предусматривает, что белорусская сторона должна обосновывать эти внутренние нужды.

Главная причина такой меры в том, что Россия обвиняет Минск в реэкспорте нефтепродуктов.

Правительства двух стран ведут переговоры об условиях торговли нефтью и нефтепродуктами. Ожидается, что вопрос поставок российских нефтепродуктов в Беларусь будет решаться в ходе переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина 21 сентября.