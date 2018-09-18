Еврокомиссия представила первые идеи по реформе ВТО 18.09.2018, 19:28

Идеи Еврокомиссии по модернизации ВТО касаются трех ключевых областей.

Европейская комиссия представила первый набор идей по модернизации Всемирной торговой организации.

Подход ЕС к реформе ВТО изложен в опубликованном во вторник документе и будет представлен партнерам европейцев в Женеве 20 сентября во время встречи по этому вопросу, сообщает eurointegration.com со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Представляя документ, комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем отметила, что Всемирная торговая организация не смогла адекватно адаптироваться к меняющейся глобальной экономике.

"Мир изменился, однако ВТО - нет. Сейчас самое время сделать так, чтобы система могла решать проблемы современной мировой экономики и снова работать для всех. И ЕС должен играть в этом ведущую роль", - отметила она.

Идеи Еврокомиссии по модернизации ВТО касаются трех ключевых областей: обновление свода правил о международной торговле, которые бы охватывали современную мировую экономику, усиление мониторинговой роли ВТО и преодоление неизбежного "тупика" в системе урегулирования споров ВТО.

Отмечается, что ЕС продолжит обсуждение этих идей с разными партнерами по ВТО в ближайшие недели с целью подготовки конкретных предложений.