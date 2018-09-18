Жильцам дома на Маркса дали 48 часов на добровольное выселение 1 18.09.2018, 20:21

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Фото: tut.by

В противном случае жильцов выселят принудительно 20 сентября.

18 сентября жильцы дома на Маркса, 17, где в основном проживают семьи ветеранов КГБ и МВД, получили уведомления о выселении. Предписания вручали судебные приставы в присутствии понятых. На добровольный выезд из квартир людям дали два дня. Сегодняшний — тоже в счет. В противном случае жильцов выселят принудительно 20 сентября.

На выселении всех жильцов из дома на Маркса, 17, напомним, настаивает администрация Ленинского района. Местные власти мотивируют это результатами технической экспертизы дома, которая была проведена НПУП «Стройреконструкция» в августе 2018 года. Специалисты, обследовав здание, дали заключение о том, что оно находится в предаварийном состоянии и требует выселения людей.

Глава администрации Ленинского района Петр Шостак в комментарии tut.by рассказал, что людей переселят лишь на время работ по укреплению фундамента здания — дом рискует обвалиться. Работы, по словам главы района, займут месяц, если «не будет никаких отягощающих обстоятельств».

Для временного проживания жильцам выделили квартиры из подменного фонда района. Правда, добровольно люди переезжать так и не согласились. Жильцы уверены, что если выедут из дома, то здание точно станет непригодным для проживания. Значит, вернуться в свои квартиры они уже не смогут.

— Есть другая экспертиза, не визуальная, которая показала, что износ у здания всего 39% и что угрозы обрушения у него нет. Была она всего лишь год назад. А теперь вышло, что все якобы так плохо, что нужно срочно выезжать, — рассказывает уполномоченный жильцов дома Сергей Леднев.

Он вспоминает, что история с угрозой выселения уже была в 2016 году, когда жильцам предложили выехать на два месяца из их квартир. Тогда Сергей Петрович написал письма «мэру» города, генпрокурору, председателю КГК, где рассказал о том, почему дом приходит в негодность и кто в этом может быть виноват.

«Первый этаж нашего дома находится в арендном пользовании ООО „Савана-Спорт Трейдинг“. В 2013 году этой компании администрация Ленинского района разрешила изменить функциональное назначение продуктового магазина в нашем доме на кафе-булочную. В этом же году магазин закрылся на ремонт. Мы уверены, что во время ремонта дому был нанесен вред, поскольку работы проводились без надзора и учета того, что здание является историко-культурной ценностью», — говорится в письме.

— Ремонтные работы были приостановлены. В феврале 2016 года нас позвали на собрание, где интересы арендатора, повредившего дом, были представлены администрацией Ленинского района. Нам сообщили, что нужен капитальный ремонт дома за счет бюджетных средств с отселением жильцов на неопределенный срок. И это учитывая то, что в 1978 году в нашем доме проводился капремонт с отселением жильцов на четыре года.

Тогда, считают жильцы, им удалось отбиться от переезда и отстоять свое жилье. Многие здесь родились и выросли. Съезжать куда-то из центра города, понятное дело, никому не хочется.

Сергей Петрович свое уведомление нашел зажатым в проем двери. Там сообщалось, что если его семья не выедет до 19 сентября, их выселят принудительно утром 20-го. Семье Ледневых предложили квартиру из маневренного фонда на улице Прушинских.

Местная жительница Галина, у которой мы накануне побывали в гостях и посмотрели, как выглядит ее квартира, узнав о предписании, расплакалась.

— Произвол во всех смыслах (…). Мне очень хочется плакать. Ощущение безнаказанности людей, которые все это затеяли, — не могла сдержать эмоций Галина.

Сергей Петрович заметил, что в предписании не сказано, на какой срок придется выехать.

— Никаких документов о том, что мы сюда вернемся, нет.