UC Rusal Дерипаски сокращает производство из-за санкций США 18.09.2018, 20:25

Олег Дерипаска

Предприятию UC Rusal в Армении грозит полная остановка производства.

Расположенный в Армении завод "Арменал", который принадлежит компании UC Rusal, сокращает мощности и переводит сотрудников на частичную занятость из-за падения спроса на продукцию на фоне американских санкций. Об этом сообщил источник РБК. По данным собеседника, предприятию грозит полная остановка производства.

В прошлом году "Арменал" произвел более 33 тысяч тонн алюминиевой фольги, которую экспортировал в основном в США и Европу.

О том, что алюминиевый гигант UC Rusal Олега Дерипаски готовится сократить производство из-за американских санкций, ранее сообщал Bloomberg. Отмечалось, что компания может уменьшить выпуск продукции уже в этом месяце. Как сообщалось, если санкционный режим не прекратит действие до конца сентября, "Русал" будет вынужден вернуть на склады всю продукцию.

В августе остановил работу Надвоицкий алюминиевый завод – предприятие "Русала", которое поставляло алюминий в США. По подсчетам "Русала", при самом негативном сценарии производство может упасть на 50–70 процентов от бизнес-плана, принятого в текущем году.

В апреле США включили одну из крупнейших в мире алюминиевых компаний UC Rusal и ее владельца Олега Дерипаску в санкционный список. Американским юридическим и физическим лицам запрещены любые сделки с ними. В случае сотрудничества с ними все люди и организации могут попасть под вторичные санкции.