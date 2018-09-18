Ученые определили четыре новых типа личности 18.09.2018, 20:33

Ученые добрались до темы, на почве которой было множество различных спекуляций.

Они подробно изучили большой массив данных и выяснили, что личностные характеристики людей образуют четыре распространенные комбинации.

Будь то древние греки, пытавшиеся определить характер по звездам, или современные авторы психологических тестов — всегда существовали «эксперты», которые хотели научиться надежно идентифицировать личность. Теперь ученые провели самое крупное исследование на эту тему, в результате которого сошлись на том, что существуют только четыре типа личности, причем каждый из них человек примеряет в различные периоды жизни. Работу опубликовали в журнале Nature Human Behaviour, передает naked-science.ru.

Проведя десятилетия за уточнением и стандартизацией методов, большинство современных западных психологов соглашаются с тем, что люди демонстрируют пять основных черт личности — так называемую большую пятерку. В нее входят нейротизм, который характеризует эмоциональную неустойчивость, экстраверсия как обращенность сознания субъекта на внешнее, открытость опыту, доброжелательность и добросовестность. В зависимости от того, как и в какой степени эти черты сочетаются в одном человеке, психологи Доннеллан (Donnellan, M.) и Роббинс (Robins, R.) выделили три типа личности — устойчивый (resilient), сверхконтролируемый (overcontrolled) и подконтрольный (undercontrolled). Люди первого типа личности характеризуются эмоциональной стабильностью, умением ладить с людьми и легко переносить стрессовые ситуации. Сверхконтролируемые не показывают свои эмоции, замкнуты и часто необщительны. Подконтрольные же личности очень эмоциональны и иногда даже агрессивны.

Такой подход часто критикуют, так как для его подтверждения не хватает исследований, кроме того, все уже проведенные эксперименты трудно воспроизвести. Ученые из Северо-Западного университета в Иллинойсе решили проверить, как соотносится психологическая теория с реальностью. Для этого они взяли большой набор данных, полученных в ходе интернет-опросов. Некоторые участники нашли опросники самостоятельно, некоторых исследователи пригласили специально. В целом были проанализированы данные более чем полутора миллиона добровольцев.

Исследователи сортировали ответы при помощи сложных алгоритмов, которые объединяли людей по группам, отталкиваясь от смысловой схожести их ответов. В итоге выделили четыре группы. Ученые дали им условные обозначения: эгоцентричный тип (self-centered), сдержанный тип (reserved), «образец для подражания» (role model) и средний тип (average). Люди из «эгоцентричной» группы демонстрируют высокий уровень экстраверсии, из «сдержанной» — готовность к согласию и добросовестность. Личность — «образец для подражания» открыта новому опыту, обладает низким уровнем нейротизма. Иными словами, такие люди очень устойчивы и эмоционально стабильны.

Личности «среднего» типа примерно похожи на «образцы для подражания», но имеют несколько более высокий уровень нейротизма и низкий уровень открытости. К этому типу относится большинство людей. Ученые также определили, что в различном возрасте у человека могут быть ярко выражены разные типы личности. Так, у молодых людей больше шансов быть «эгоцентриками», а у пожилых — «образцами для подражания».