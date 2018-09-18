В Минске установят таромат 18.09.2018, 20:57

Автомат сможет принимать пластиковые и стеклянные бутылки, а также жестяные банки из-под напитков.

Таромат появится в центре Минска 22 сентября в День без автомобиля в рамках Европейской недели мобильности. Он будет находиться на улице Ленина. Автомат сможет принимать пластиковые и стеклянные бутылки, а также жестяные банки из-под напитков, передает kp.by.

Установкой займется компания СООО "РЕМОНДИС Минск".

Всем участникам и посетителям презентации будет предоставлена возможность ознакомиться с системой приема тары и опробовать таромат на месте, сообщили в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды. С трех часов дня до семи часов вечера в каждый полный час будут разыгрываться ценные призы.