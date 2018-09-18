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Россия без нефти: Медведеву сообщили о грядущем коллапсе добычи

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  • 18.09.2018, 21:05
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Россия приближается к моменту, когда добыча нефти в стране начнет стремительно падать.

Об этом во вторник на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева заявил глава Минэнерго Александр Новак.

По итогам года, российские нефтяные компании получат 553 млн тонн сырой нефти, к 2021-му году добыча выйдет на пик в 570 млн тонн, передает finanz.ru.

Если ничего не предпринимать, то с 2022-го года начнется спад производства и в течение 14 лет добыча рухнет почти вдвое, предупредил Новак.

"Если мы ничего не будем делать, в 2035 году мы можем снизить добычу до 310 млн тонн, то есть потерять 243 млн тонн", - сказал министр.

Ресурсная база в стране деградирует, старые, еще советские месторождения с дешевой в добыче и легкой для извлечения нефтью истощаются. За последние 10 лет средний дебит скважин снизился на 4%, при этом бурить приходится почти в два раза больше, рассказал Новак.

Стоимость добычи одной тонны нефти взлетела в 2,4 раза, капитальные затраты увеличились в 2,8 раза. Особенно остро эта проблема стоит в Западной Сибири, которая сейчас является основным добывающим регионом в России, обеспечивая каждый второй баррель, извлекаемый из недр.

Если текущая ситуация в регионе сохранится, то с нынешних 330 млн тонн в год к 2035 году добыча упадет до 180 млн тонн, то есть в 1,8 раза. При пессимистичном сценарии спад будет более чем двукратным - до 146 млн тонн, сообщил Новак.

Это означает, что бюджет не сможет позволить себе прежний объем нефтегазовых сборов, подчеркнул министр: налоги придется снижать, чтобы освободить средства для разработки дорогих залежей.

Сейчас в среднем нефтяные компании отдают государству 68% выручки - это один из самых высоких налогов мире, заявил Новак.

Но проблема не только в зависимости российского бюджета от нефтерублей, которые обеспечивают 40% его доходов. Санкции Запада отрезали нефтегазовую отрасль от современных технологий, в то время как собственных в России практически нет, отмечает директор энергетического центра при Московской школе управления "Сколково" Татьяна Митрова.

По данным Минприроды, за последние 2 года в стране не было введено в эксплуатацию ни одного нового месторождения газа, не удалось открыть ни одного крупного месторождения нефти, а работы на арктическом шельфе пришлось приостановить.

Ключевой проблемой становится невозможность поддерживать добычу на стареющих месторождениях, объясняет Митрова: для этого требуется гидроразрыв пласта. Но за все время санкций в стране не было создано ни одного собственного флота ГРП, а имеющийся флот стремительно ветшает.

"Обманчиво низкий текущий эффект санкций не должен вводить в заблуждение: в долгосрочной перспективе они в состоянии поставить под угрозу поддержание объемов добычи и развитие экспортной трубопроводной инфраструктуры, постепенно выдавливая Россию с внешних рынков, сужая каналы получения доходов от экспорта и подрывая устойчивость национальной экономики", - предупреждает Митрова.


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