Минское «Динамо» победило одного из главных фаворитов КХЛ 1 18.09.2018, 21:43

«Зубры» обыграли ярославский «Локомотив».

Минское «Динамо» одержало выездную победу. Команда Горди Дуайера одолела в Ярославле «Локомотив» (2:1), который до этого праздновал пять викторий подряд.

Отметим, ярославцы – одни из главных фаворитов КХЛ. Российская команда идет на втором месте в Западной конференции.

«Динамо-Минск»: Карнаухов (Энрот); Уиркош — Готовец, Павлович — Хауден (А) — Пулккинен; Осипов — Хенкель, С. Костицын (К) — Ковыршин — Буйницкий; Лисовец — Знахаренко, А. Костицын (А) — Китаров — Казионов; Дроздов — Волков — Степанов; Евенко, Литвинов.

«Локомотив»: Коновалов (Виноградов); Афанасьев — Накладал, Локтионов — Контиола — Козун; Кутузов — Кронвалль, Картаев — Красковский — Санников; Н. Аверин — Елесин, Юртайкин — Алексеев — Денисенко; Каюмов — Апальков — Е. Аверин; Ковалев, Слепец.

Шайбы: 1:0 — Козун (Апальков, Локтионов, 12.40 — бол.). 1:1 — Ден.Казионов (Д.Осипов, Волков, 21.37). 1:2 — Уиркош (С.Костицын, 28.28).

20 сентября «Динамо» сыграет в гостях против «Северстали».