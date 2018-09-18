закрыть
18 сентября 2018, вторник, 22:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Сергей Петрухин: Вороватые чиновники и силовики боятся, когда над ними смеются

1
  • 18.09.2018, 21:56
  • 1,099
Cергей Петрухин
Фото: «Радыё Свабода»

Блогер рассказал, почему решил потроллить милиционеров.

30 августа у блогера Сергея Петрухина провели обыск. Чтобы попасть в квартиру, ОМОН выбил замок входной двери квартиры, так как Петрухин отказался открывать. Во время обыска у него конфисковали компьютер, ноутбук и телефон, а потом отвезли в Ленинский РОВД Бреста, где взяли объяснения, почему он не открыл дверь милиционерам. «Белсат» поговорил с Сергеем Петрухиным.

«Друзья, я решил выразить благодарность работникам милиции за их тяжелую, местами непосильную работу и празднично украсил свои собственные двери, которые 30 августа без всяких предупреждений и без представления вынесли омоновцы. Да. На память. Все законно, вы не волнуйтесь.

Согласно постановлению межрайонного Следственного комитета товарища Андраника Хачатряна, санкционированному прокурором то ли Воробьем, то ли Колядой, а может и самим Володько – дело-то очень серьезное – клевета и оскорбление выдающегося участкового Ленинского РОВД Сергея Игнатюка, имя которого стало резонансным и узнаваемым в связи с громким скандалом с избиением брестчанина Павла Каминского в 2016 году. […] Так что молитесь хоть изредка за здоровье и благополучие этих добрых людей, которые, не жалея живота своего, стоят на страже наших прав, свобод и законных интересов», – написал в своем Фейсбуке Сергей Петрухин, несломленный блогер из Бреста.


популярное за неделю

Мнение

Деимперизация
Деимперизация Евгений Ихлов
Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари