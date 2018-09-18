Сергей Петрухин: Вороватые чиновники и силовики боятся, когда над ними смеются 1 18.09.2018, 21:56

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Cергей Петрухин

Фото: «Радыё Свабода»

Блогер рассказал, почему решил потроллить милиционеров.

30 августа у блогера Сергея Петрухина провели обыск. Чтобы попасть в квартиру, ОМОН выбил замок входной двери квартиры, так как Петрухин отказался открывать. Во время обыска у него конфисковали компьютер, ноутбук и телефон, а потом отвезли в Ленинский РОВД Бреста, где взяли объяснения, почему он не открыл дверь милиционерам. «Белсат» поговорил с Сергеем Петрухиным.

«Друзья, я решил выразить благодарность работникам милиции за их тяжелую, местами непосильную работу и празднично украсил свои собственные двери, которые 30 августа без всяких предупреждений и без представления вынесли омоновцы. Да. На память. Все законно, вы не волнуйтесь.

Согласно постановлению межрайонного Следственного комитета товарища Андраника Хачатряна, санкционированному прокурором то ли Воробьем, то ли Колядой, а может и самим Володько – дело-то очень серьезное – клевета и оскорбление выдающегося участкового Ленинского РОВД Сергея Игнатюка, имя которого стало резонансным и узнаваемым в связи с громким скандалом с избиением брестчанина Павла Каминского в 2016 году. […] Так что молитесь хоть изредка за здоровье и благополучие этих добрых людей, которые, не жалея живота своего, стоят на страже наших прав, свобод и законных интересов», – написал в своем Фейсбуке Сергей Петрухин, несломленный блогер из Бреста.