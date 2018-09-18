Верзилов должен был получить данные об убийстве журналистов в ЦАР в день отравления 18.09.2018, 22:00

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Петр Верзилов

Издатель «Медиазоны» и участник Pussy Riot участвовал в расследовании причин гибели журналистов.

Издатель «Медиазоны» и участник Pussy Riot Петр Верзилов должен был получить финальный отчет о расследовании причин гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР) от иностранных специалистов в день предполагаемого отравления, рассказали «Новой» два источника, знакомых с ситуацией, передает «Новая газета».

По их словам, Верзилов участвовал в расследовании причин гибели журналистов. Более того, он нашел иностранных специалистов, работавших в регионе на месте гибели российской группы, и финансирование для их работы.

Верзилов близко дружил с режиссером Александром Расторгуевым и знал о готовящейся командировке. В июле он сам должен был участвовать в организованной ЦУРом экспедиции журналистов в ЦАР, у него уже был забронирован билет.

Однако в самый последний момент он не смог принять участие в поездке, так как решил лично принять участие в акции в поддержку политзаключенных во время Чемпионата мира по футболу. После того как четверо участников Pussy Riot выбежали на футбольное поле, их задержали и арестовали на 15 суток.

Верзилов был госпитализирован в Москве 11 сентября. 13 сентября он был переведен в реанимацию НИИ им. Склифософского в тяжелом состоянии. 15 сентября Верзилов был доставлен на лечение в Берлин.

Сегодня, во вторник, версию об отравлении подтвердили врачи немецкой клиники, где Верзилов проходит курс лечения. «С высокой степенью убедительности это могло быть отравление», — сказал представитель клиники журналистам, добавив, что врачи пока затрудняются назвать субстанцию, которая вызвала отравление. «Это могли быть медикаменты или натуральные вещества», — сказал представитель клиники на пресс-конференции.

Напомним, в июле группа журналистов — Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев — отправились в ЦАР, чтобы расследовать деятельность ЧВК «Вагнер». Однако 31 июля стало известно, что они были застрелены неизвестными.