закрыть
18 сентября 2018, вторник, 22:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Верзилов должен был получить данные об убийстве журналистов в ЦАР в день отравления

  • 18.09.2018, 22:00
  • 1,240
Петр Верзилов

Издатель «Медиазоны» и участник Pussy Riot участвовал в расследовании причин гибели журналистов.

Издатель «Медиазоны» и участник Pussy Riot Петр Верзилов должен был получить финальный отчет о расследовании причин гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР) от иностранных специалистов в день предполагаемого отравления, рассказали «Новой» два источника, знакомых с ситуацией, передает «Новая газета».

По их словам, Верзилов участвовал в расследовании причин гибели журналистов. Более того, он нашел иностранных специалистов, работавших в регионе на месте гибели российской группы, и финансирование для их работы.

Верзилов близко дружил с режиссером Александром Расторгуевым и знал о готовящейся командировке. В июле он сам должен был участвовать в организованной ЦУРом экспедиции журналистов в ЦАР, у него уже был забронирован билет.

Однако в самый последний момент он не смог принять участие в поездке, так как решил лично принять участие в акции в поддержку политзаключенных во время Чемпионата мира по футболу. После того как четверо участников Pussy Riot выбежали на футбольное поле, их задержали и арестовали на 15 суток.

Верзилов был госпитализирован в Москве 11 сентября. 13 сентября он был переведен в реанимацию НИИ им. Склифософского в тяжелом состоянии. 15 сентября Верзилов был доставлен на лечение в Берлин.

Сегодня, во вторник, версию об отравлении подтвердили врачи немецкой клиники, где Верзилов проходит курс лечения. «С высокой степенью убедительности это могло быть отравление», — сказал представитель клиники журналистам, добавив, что врачи пока затрудняются назвать субстанцию, которая вызвала отравление. «Это могли быть медикаменты или натуральные вещества», — сказал представитель клиники на пресс-конференции.

Напомним, в июле группа журналистов — Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев — отправились в ЦАР, чтобы расследовать деятельность ЧВК «Вагнер». Однако 31 июля стало известно, что они были застрелены неизвестными.


популярное за неделю

Мнение

Деимперизация
Деимперизация Евгений Ихлов
Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари