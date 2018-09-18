Лыжи, скрипки, КГБ…

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Когда в стране начинает попахивать сюрреализмом.

Кажется, мы так давно привыкли к абсурду, который нас окружает, что уже не реагируем на него. Но бывают такие моменты, когда даже самый прожженный пофигист удивленно поднимает брови. Сегодняшняя новость по мотивам жизни правителя и страны из их числа, пишет «Салiдарнасць».

Когда на площадку около Дворца Независимости подогнали зимнюю технику, чтобы Александр Лукашенко мог лично ознакомиться с новыми белорусскими образцами, многие решили, что на этом сюрреализм закончен. Но нет. В нашем королевстве кривых зеркал это было только начало.

О том, как происходило знакомство правителя, подробно сообщила пресс-служба Лукашенко. Мы даже хотели было прокомментировать это сообщение, но поняли, что лучше уже и не скажешь. Рвем на цитаты и удивляемся происходящему в стране сюрреализму.

«Александру Лукашенко продемонстрировали произведенные в стране специальные виды зимней техники, спортивного инвентаря и музыкальных инструментов».

«Как ему доложили, пока локализация опытных образцов ратраков составляет от 32% до 59%».

«Недоволен «глава государства» и локализацией белорусского снегогенератора, а точнее — отечественного только на 50%».

«Касаясь спортивной обуви, глава государства отметил, что некоторые модели уже устарели и сгодятся только для тех, кто изредка становится на лыжи. «Для обучения, для спортсменов они не нужны, это во вред, — уверен «президент». — Но если это надо и кто-то будет заказывать — делайте».

«Классические варианты ботинок Александр Лукашенко одобрил».

«— То, что сделали эти крепления, молодцы. Только не останавливайтесь».

«—К следующей зиме покажите «фишеровские» лыжи».

«Отечественные лыжероллеры «президенту» представил председатель КГБ…»

«Председатель КГБ, руководитель Белорусской федерации биатлона…»

«Внимательно осмотрев инвентарь, Александр Лукашенко усомнился в их качестве и вспомнил, как уже испытывал образец несколько месяцев назад. «Я надел эти лыжи и чуть не упал — они не катят вообще», — констатировал правитель».

«— Надо создать программу, сориентироваться, сколько надо, кому надо, и пусть закупают».

«Главе государства» представили сделанные в стране музыкальные инструменты: пианино, гитары, цимбалы, балалайки, баян и другие».

«— Мы договаривались о том, что нам надо отремонтировать все, что у нас есть, начиная от духовых инструментов, струнных и так далее. Мы должны отремонтировать и балалайку, и скрипку, и гитару. И мы это должны немедленно делать».

«Глава государства» также поставил задачу помочь в расширении производства белорусским производителям гитар и цимбал».

«Главе государства» сыграли несколько композиций, чтобы продемонстрировать звучание инструмента, и он высоко оценил его качество».

«— Чувствую, что настал такой период, если мы его прошлепаем, то никогда не догоним. И наша нация из музыкальной, умной, талантливой превратится в падших людей… Но если не будет инструмента, то мы свалимся в болото, — резюмировал правитель».

Вот такие нынче новости в нашем королевстве. И можно было бы задорно похохотать над балалайками правителя и лыжероллерами от КГБ, если бы все это происходило в какой-то другой стране.