Анджей Дуда и Дональд Трамп обсудили «Северный поток-2» 18.09.2018, 22:09

Фото: Krzysztof Sitkowski/KPRP

В Вашингтоне проходит встреча президентов Польши и США.

Дональд Трамп и Анджей Дуда, находящийся в США с официальным визитом, на совместной пресс-конференции в Вашингтоне оценили развитие взаимных отношений как продуктивное и имеющее большие перспективы, передает «Радио Свобода».

Трамп отметил важность размещения на польской территории новейших ракет «Патриот», как эффективного средства защиты польских границ. Сильное государство должно иметь хорошо защищенные границы, сказал Трамп.

Анджей Дуда подчеркнул важность закупок сжиженного газа в США, как противовеса попыткам России утвердить в Европе газовую гегемонию.

Оба президента неоднократно упоминали роль России на мировой арене. Анджей Дуда, отвечая на вопрос о сотрудничестве с США в области обороны, привел примеры агрессивного поведения России в последние десять лет. Речь шла о роли России в конфликтах с Грузией, Украиной, о проведении крупных военных учений.

Трамп обратил внимание на то, что США будут помогать укреплению обороны тех стран, которые, нуждаясь в поддержке.