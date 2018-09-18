Лига чемпионов: «Барселона» разгромила ПСВ, «Интер» одолел «Тоттенхэм» 18.09.2018, 22:15

Стартовал групповой раунд Лиги чемпионов-2018/19.

В первом туре квартета «В» «Барселона» дома разгромила ПСВ (4:0), а «Интер» праздновал волевую викторию над «Тоттенхэмом» (2:1), передает «Прессбол».

Отметим, что оба мяча миланцы провели в концовке.

Барселона — ПСВ — 4:0

Голы: 1:0 — Месси (32). 2:0 — У.Дембеле (75). 3:0 — Месси (77). 4:0 — Месси (87).

На 79-й минуте удален Юмтити (Барселона).

Интер — Тоттенхэм — 2:1

Голы: 0:1 — Эриксен (53). 1:1 — Икарди (86). 2:1 — Весино (92+).

Группа «В»: Барселона — 3 (1), Интер — 3 (1), Тоттенхэм — 0 (1), ПСВ — 0 (1).