Дональд Трамп: Я очень полюбил поляков 1 18.09.2018, 22:41

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Дональд Трамп

Президент Польши встретился в Белом доме с американским коллегой Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп во время встречи со своим польским коллегой Анджеем Дудой в Вашингтоне 18 сентября заявил: «Безопасность Польши почти так же важна для меня, как и для президента Польши», передает «Радио Польша».

Американский президент добавил, что его страна рассматривает возможность размещения постоянных военных баз в Польше. Он отметил, что это будет одна из тем его переговоров с Анджеем Дудой: «Я очень полюбил поляков, у меня сложилось впечатление, что они тоже меня полюбили. Это великая страна, я очень ценю нашу дружбу с Польшей».

Во время встречи в Белом доме американский лидер вспомнил о своем визите в Варшаву в июле 2017 года: «У нас отличные отношения, как вы знаете, в прошлом году я посетил Польшу, где я произнес речь, это был особый день, отличный день для обеих стран, я никогда не забуду прием поляков, это было здорово».