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Newsweek: Стоимость «Газпрома» с 2008 года упала в семь раз

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  • 19.09.2018, 7:33
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Вашингтон объявляет Кремлю экономическую войну.

12 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому внешнее вмешательство в выборы стало «чрезвычайной ситуацией национального масштаба», тем самым дав разрешение на очередной пакет санкций, как для иностранных компаний, так и в отношении конкретных персон. Указ не направлен исключительно на Россию, так как в список стран потенциально угрожающих США также попали Китай, Иран и Северная Корея, все понимают, что такое решение спровоцировано только российским вмешательством в выборы президента США 2016 года.

Тем не менее, немногие понимают, что на самом деле приказ Трампа был попыткой помешать планам более радикальных конгрессменов протолкнуть законопроект о более жестоких санкциях в отношении РФ. Однако в тот же день конгресс поддержал законопроект на первом этапе голосования, – говорится в публикации Newsweek (перевод – rusmonitor.com).

Несмотря на то, что по словам авторам публикации, после выбора Трампа политика США в отношении России была наиболее суровой с момента распада СССР, многие продолжают обвинять президента США в излишне лояльном отношении к Путину, ссылаясь на затягивание вопроса с санкциями, отрицании причастности РФ к кибератакам и довольно теплые встречу с Путиным в Хельсинки.

Однако сейчас более жесткая позиция по отношению к России получила широкую поддержку в Конгрессе и администрации президента, поэтому Трамп был вынужден присоединиться к преобладающим в обществе настроениям.

По словам экспертов, новый законопроект нанесет России вреда больше, чем «тактическое ядерное оружие». Если первым этапом антироссийских санкций было показать России, насколько тесно она связана с мировой экономикой, а также остановить войну в Украине. За 4 года во многом после кибератак 2016 года настроения в Вашингтоне изменились. Сейчас США собирается проучить Россию словно котенка, которого тыкают мордой в то, что он совершил, иными словами нанести ей максимальный экономический ущерб.

Новые санкции добавятся к третьему санкционному пакету, уже принятому Казначейством и Госдепартаментом 22 августа, после отравления семьи Скрипалей в Солсбери в Великобритании. Напомним, что если в течение 90 дней с момента принятия третьего пакета санкций, РФ не пустит международных инспекторов на секретные заводы химического оружия, санкции только усилятся.

Наиболее страшное в новых санкциях заключается в том, что США прекращает поставлять России высокотехнологические товары, такие как сверхбыстрые компьютеры, лазеры и нефтедобывающее оборудование. Таким образом, удар направлен по наиболее важным отраслям Российской экономики – ВПК и нефтедобывающей промышленности.

Напомним, что 52% дохода и более 70% экспорта в РФ приходится на нефть и газ, остальное почти полностью делят между собой ВПК, продажа алюминия и стали. При этом стоимость российских активов драматически упали за последние несколько лет. Так стоимость Газпрома в 2008 году составляла 364,8 млрд (что больше стоимости Apple, Amazon и Microsoft на тот период), а сегодня равняется 53,5 млрд долларов. Вдобавок к этому компания ввязалась в строительство нескольких очень дорогостоящих газопроводов, которые будут десятки лет окупаться не просто не добытой, а даже не разведанной нефтью на данный момент нефтью. Подчеркивается, что без западных технологий и западных денег подобная ситуация может привести к банкротству компании, которая является основным наполнителем бюджета России.


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