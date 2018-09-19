Анджей Дуда предложил назвать военную базу США в Польше «Фортом Трамп» 19.09.2018, 7:45

АНДЖЕЙ ДУДА

ФОТО: EPA

Президенты США и Польши обсудили вопросы торговли, военного сотрудничества и безопасности.

Президент США Дональд Трамп во вторник, 18 сентября принимал в Белом доме президента Польши Анджея Дуду. Это первый официальный визит нынешнего польского лидера в США с тех пор, как Трамп занял президентский пост, сообщает «Голос Америки».

Как сообщал ранее Белый дом, в повестке дня переговоров – вопросы торговли, военное сотрудничество и проблемы безопасности. В ходе переговоров польский лидер попросил Трампа построить в Польше постоянную военную базу США и предложил назвать ее в честь американского президента «Фортом Трамп». Дуда добавил, что «Форт Трамп» станет восточно-европейским «бастионом» против российской угрозы.

Трамп в ответ согласился с Дудой, что Москва «действовала агрессивно» в регионе и заметил, что вопрос о строительстве базы сейчас рассматривается американскими властями. Трамп заверил, что он высоко оценил предложение польского президента вложить в проект больше $2 млрд.

«Мы относимся к этому очень серьезно, я знаю, что в Польше эта идея очень популярна, и мы над ней сейчас думаем, да», — сказал Дональд Трамп на пресс-брифинге по итогам встречи.

Польский и американский президенты выразили обеспокоенность строительством российского газопровода «Северный поток 2». По их мнению, этот проект может сделать Европу зависимой от поставок топлива из Москвы и повысить риски политического шантажа Москвы, заметил Дуда.

Впрочем, по словам Трампа, США не собираются налагать санкции на западные компании, которые участвуют в этом проекте. «Мы просто думаем, что, к несчастью для жителей Германии, эта страна платит миллиарды и миллиарды долларов в год за поставки энергии из России», — сказал Трамп. На совместном пресс-брифинге Трамп и Дуда подчеркнули, что обе страны продолжат координацию усилий для «противостояния энергетическим проектам, которые угрожают нашей общей безопасности, таких, как «Северный поток 2».

Трамп добавил, что власти США сейчас решают вопрос о включении Польши в «Программу отказа от виз» (Visa Waiver Program, VWP), благодаря которой сейчас в Соединенные Штаты без визы могут въезжать граждане 38 стран, включая большинство стран Евросоюза.

В поездке Анджея Дуду сопровождает первая леди Польши Агата Корнхаузер-Дуда.

Перед началом переговоров два президента кратко побеседовали с журналистами.

Президент Трамп напомнил о своем визите в Польшу и высоко оценил американо-польские отношения.

В свою очередь, Анджей Дуда также вспомнил о визите президента США в Польшу и выразил восхищение выступлением Трампа в Варшаве. Президент Трамп назвал Польшу «отважной страной».

Польский лидер подчеркнул в ходе пресс-конференции, что ухудшение ситуации в сфере безопасности в Европе вызвано действиями России, особо остановившись на шагах Москвы сначала по отношению к Грузии, а затем – по отношению к Украине.