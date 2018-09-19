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Видеофакт: В Минске водитель тушил дымящийся троллейбус

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  • 19.09.2018, 7:54
  • 1,226
Архивное фото

Транспорт начал загораться, когда в нем находились пассажиры.

Около 20.30 на перекрестке улиц Тимошенко и Одинцова в столице стал сильно дымиться троллейбус. Пассажиры выбежали из транспортного средства, а тушил его с помощью огнетушителя водитель другого троллейбуса. Об инциденте tut.by.

Дымиться стал троллейбус № 77. Как рассказала наша читательница Наталья, которая ехала в этом троллейбусе, он сначала начал вилять, потом послышался треск, пассажиры почувствовали неприятный запах. Затем двери троллейбуса резко распахнулись, кто-то закричал: «Пожар», — и пассажиры стали покидать транспортное средство. Когда вышли на улицу, они увидели искры и дым.

Девушка сообщила, что за ними ехал еще один троллейбус, водитель которого с помощью огнетушителя и устранял возгорание.

Наталья предоставила и видео инцидента. Видео смотрите по ссылке.


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