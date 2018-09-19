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Грабли, грабельки, я же говорю

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  • Дмитрий Гудков
  • 19.09.2018, 7:59
  • 2,620
Дмитрий Гудков

Привычка искать виноватого сослужила Кремлю плохую службу.

Российский самолёт сирийцы сбили по вине израильских пилотов: те им «прикрывались».

Дырка в МКС оказалась по вине американских астронавтов: те ее просверлили.

«Петров» и «Боширов» попались по вине англичан: те везде камер понавешали.

РПЦ потеряла Украину по вине Константинополя: он мстил за третий Рим.

Нарышкин перевозил семью в Венгрию по вине россиян: те не смогли обеспечить уважаемым людям комфортную жизнь на Родине.

Путин прячет деньги в Ролдугина по вине журналистов: они любят считать чужие доллары.

Немцова убили по его собственной вине: зачем он протестовал.

Все в России происходит по вине кого угодно, кроме власти. И только подлодка утонула сама по себе.

Но мне кажется, что после путинского выступления о пенсиях даже самые преданные телезрители начали о чем-то догадываться. А власть перестала. Выборов ведь нет, социология стала институтом пропаганды.

Перекладывание ответственности с себя, на других — Грузию, Украину, США — перестает работать. Крошка Цахес лысеет, волшебные волоски выпадают, и люди вдруг видят вместо великого вождя того, кто он и есть на самом деле. А привычка искать виноватого никуда не делась, не зря ее так долго воспитывали. Кто же окажется виноватым теперь, неужели сам товарищ Циннобер со своими 86% рейтинга?

Грабли, грабельки: я ж говорю. Лежат на самом неожиданном месте, прямо посреди дороги. Но не говорите об этом Владимиру Владимировичу, не расстраивайте дедушку. Он их уже скоро сам найдет своим лбом.

Дмитрий Гудков, «Фейсбук»


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