Грабли, грабельки, я же говорю

Грабли, грабельки, я же говорю10
- Дмитрий Гудков
- 19.09.2018, 7:59
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Привычка искать виноватого сослужила Кремлю плохую службу.
Российский самолёт сирийцы сбили по вине израильских пилотов: те им «прикрывались».
Дырка в МКС оказалась по вине американских астронавтов: те ее просверлили.
«Петров» и «Боширов» попались по вине англичан: те везде камер понавешали.
РПЦ потеряла Украину по вине Константинополя: он мстил за третий Рим.
Нарышкин перевозил семью в Венгрию по вине россиян: те не смогли обеспечить уважаемым людям комфортную жизнь на Родине.
Путин прячет деньги в Ролдугина по вине журналистов: они любят считать чужие доллары.
Немцова убили по его собственной вине: зачем он протестовал.
Все в России происходит по вине кого угодно, кроме власти. И только подлодка утонула сама по себе.
Но мне кажется, что после путинского выступления о пенсиях даже самые преданные телезрители начали о чем-то догадываться. А власть перестала. Выборов ведь нет, социология стала институтом пропаганды.
Перекладывание ответственности с себя, на других — Грузию, Украину, США — перестает работать. Крошка Цахес лысеет, волшебные волоски выпадают, и люди вдруг видят вместо великого вождя того, кто он и есть на самом деле. А привычка искать виноватого никуда не делась, не зря ее так долго воспитывали. Кто же окажется виноватым теперь, неужели сам товарищ Циннобер со своими 86% рейтинга?
Грабли, грабельки: я ж говорю. Лежат на самом неожиданном месте, прямо посреди дороги. Но не говорите об этом Владимиру Владимировичу, не расстраивайте дедушку. Он их уже скоро сам найдет своим лбом.
Дмитрий Гудков, «Фейсбук»