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Скандал в Пинске: Родители винят директора школы в побоях

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  • 19.09.2018, 8:06
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Фото: tut.by

В деле разбирается милиция.

На прошлой неделе во дворе школы № 18 Пинска возник конфликт между директором и двумя мальчиками. Ученики на скейте и самокате катались на крыльце учебного заведения. Сотрудники школы пытались их прогнать, те —попросили позвать директора. Версии о том, что было дальше, расходятся. Родные ребят уверены: директор вышел, схватил их сыновей, «как нашкодивших котят», и столкнул головами. Близкие руководителя называют столкновение случайным. Сейчас в деле разбирается милиция, сообщает tut.by.

С субботы Анастасия Жук, мама 15-летнего Дениса, ругает себя за то, что не сразу поверила сыну. Узнав о конфликте мальчишек с директором, думала: ребенок недоговаривает.

— Морально я его замучила с этой историей, — вспоминает Анастасия, присаживаясь за столик в кафе. — В выходные в милиции нам показали запись ссоры с камер видеонаблюдения. Теперь я уверена: сын не виноват.

О том, что произошло 11 сентября, она старается рассуждать спокойно. Большую часть истории рассказывает со слов Дениса. В тот день, говорит, друзья написали ему: «Приходи, мы тут ролик снимаем», — и позвали во двор 18-й школы. Ребенок взял скейт и поехал. Там уже был пятиклассник Миша, он катался на самокате, и еще один мальчик, который и записал после конфликт на видео. По словам мамы, позже этот ролик директор со смартфонов ребят удалил.

— Денис и Миша учатся в 10-й школе, — рассказывает о детях Анастасия. — 18-я школа находится недалеко от нашего дома. Там большое и гладкое крыльцо, где удобно ездить на скейте, поэтому их туда и тянет.

В августе, продолжает мама, ее Денис лично спросил у директора 18-й школы разрешения кататься на крыльце. Они пожали друг другу руки, и директор Федор Радион якобы ответил: «Только ничего не ломай».

— 11 сентября, когда Денис подъехал к крыльцу, из школы вышли две девушки. Они запретили парням кататься и попросили уехать, — продолжает собеседница. — Пригрозили позвать директора. Сын ответил: зовите. Они ведь ничего плохого не делали. И тут выбегает директор. Не говоря ни слова, хватает Мишу и Дениса за шиворот и сталкивает головами. У сына из губы пошла кровь.

Потом, рассказывает Анастасия, Федор Радион «потащил» ребят в фойе школы.

— Почему я описываю все так уверенно? — сдерживать эмоции маме сложно. — Потому что в милиции я видела запись происходящего. Накануне мы встречались с директором, он мне объяснял, что пытался поговорить с мальчишками, а они его послали. Но на видео у ребят закрыты рты.

Уже из школы Миша набрал родителям и сообщил, что его бьют. Его мама Екатерина общаться с tut.by отказалась. Ранее в интервью «Радыё Свабода» она сообщила, что после звонка они со старшим сыном побежали в школу:

— Возле школы я увидела Дениса с разбитым лицом, он вытирал кровь. Он сказал, их побил директор, а Мишу потянули в школу. В приемной я увидела, как директор дергает моего сына […].

Между Екатериной и Федором Радионом возник новый конфликт. Директор, поясняла мама, ее толкал, мешал вызвать скорую и выйти из кабинета. В ответ она достала телефон и стала снимать. Позже это видео оказалось в Сети, и историю стали активно обсуждать. Сама же женщина после ссоры повезла мальчишек в больницу.

— Я позвонила сыну спросить, как дела, а он: «Директор 18-й школы меня избил», — снова вспоминает тот день Анастасия. — Я помчалась в больницу. Верхняя губа Дениса была рассечена, распухла и уже доставала до носа.

Позже подростка осмотрел стоматолог. Диагноз — «неполный травматический вывих двух зубов I степени».

— А с Мишей что?

— У Миши шишка.

«Если мы не отстоим директора, каждый будет понимать, что может нахамить учителю»

В понедельник днем вход в 18-ю школу напоминает доску объявлений — все заклеено стикерами и ватманами. На них большими и маленькими буквами выведено: «Верните директора!» Ученики по-своему поддерживают директора Федора Радиона. Сам Федор Викторович в больнице. Родные говорят, у него микроинсульт.

«Верните! Он лучший! Верните Радиона!» — ученица Валентина наклеивает над головой оранжевую бумажку.

— Я хочу сказать, что директор не виноват, — объясняет она, почему разрисовала стикер, и, заскромничав, убегает. Десятиклассницы Лиза и Маша ведут себя смелее. Большой плакат, который сделал их класс, появился на входе еще в субботу.

— Конечно, у нас хороший директор, — говорят они. — Если бы был плохой, тут бы такого не творилось.

С чего началось «такое», в учебном заведении точно никто сказать не может. Дети вспоминают, что в прошлую пятницу кто-то из ребят приклеил плакат-поддержку и другие ученики тут же решили присоединиться к акции.

В школе предупреждают: Федора Радиона от работы никто не отстранил. А фразу «Верните директора» взрослые объясняют так: «Дети по-своему поняли новости».

Параллельный флешмоб появился и в соцсетях. #усыПоддержкиПинск запустил Андрей Дмитриченко, актер Полесского драматического театра. Три года он ведет в 18-й школе театральный кружок.

— Федора Викторовича я знаю с детства, когда-то он вел у меня информатику. Это очень порядочный человек, — делится мнением Андрей. — Я не знаю, что произошло между ним и детьми, но ребята сильно нарывались на конфликт, специально провоцировали уборщиц и директора. Их ведь не раз просили не кататься на крыльце, а они все равно приходили.

Чтобы поддержать наставника и коллегу, актер предлагает выкладывать в сеть фото с усами. Усы можно нарисовать, приклеить или отрастить, как это делает Федор Радион.

— Раньше, если ты плохо себя вел в школе и получал подзатыльник от учителя, родители тебе еще добавить могли. А сейчас мамы с папами поощряют пререкания с педагогами, — рассуждает собеседник. — Думаю, если мы не отстоим директора, каждый будет понимать, что может нахамить учителю.

По словам Андрея, подписи в поддержку директора собрали родители учеников СШ № 18 и учителя. Однако от комментариев коллеги Федора Радиона пока воздерживаются. В деле, поясняют, разбирается милиция.

— Летом, когда дети приходили и катались на крыльце, никто им не сказал ни слова, — говорят в учебном заведении. — Но сейчас это небезопасно. А если из здания будет выходить младшеклассник и ребенок на скейте или самокате его собьет?

При этом учителя напоминают: школьники могут свободно кататься на остальной территории учебного заведения.

«Пусть во всем разбирается милиция»

Видео, где ругаются мама Миши Екатерина и Федор Радион, попало в интернет. Всю неделю ролик и подпись к нему люди активно обсуждали. Сейчас запись удалена. Все это время сын директора Михаил Радион поддерживал отца в Сети. Он и сейчас уверен: в ссоре прав отец.

— Мальчишек он схватил только после того, как они его послали, — передает слова директора его сын Михаил. — Все происходило на скорости, ребята были на колесах и столкнулись. Это случайность. Позже папа завел их в кабинет, позвал соцпедагога из 10-й школы и попросил их директора вызвать родителей мальчиков.

По словам молодого человека, в своем кабинете Федор Радион детей и пальцем не тронул.

— На видео, которое выложила в Сеть мама Миши, отец обронил: «Уважаемая мадам». Это некрасиво, но ведь это не оскорбление, — делится мнением сын. — Да и в школе Екатерину и детей никто не удерживал.

Через два дня после конфликта, рассказывает собеседник, отец попал в больницу. Когда его выпишут, врачи пока не говорят.

— Мы не предлагаем закрыть это дело, — сын директора озвучивает позицию своей семьи. — Пусть во всем разбирается милиция. Но очень хочется, чтобы бредятина, которую льют на отца в Сети, прекратилась.

«Просто так такие награды не получают»

В управлении образования Пинского горисполкома сообщают: сейчас идет следствие, комментировать ситуацию они не уполномочены.

На столе Евгения Менделя, начальника управления, кипы бумаг. Он рассказывает, что Федор Радион в должности директора 11 лет, и перечисляет его грамоты — городские и областные.

— Просто так такие награды не получают. Это один из показателей того, как работает человек, — рассуждает Евгений Мендель и еще раз повторяет, что детей не раз просили не кататься на крыльце, но они не слушали.

Родители же Миши и Дениса уверены: директор поступил с их детьми жестоко.


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