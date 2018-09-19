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Орбан попросил Путина поставлять газ в Венгрию, продлив «Турецкий поток»

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  • 19.09.2018, 8:28
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ВИКТОР ОРБАН

Стороны договорились о параметрах поставок газа на 2020 год.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил президента России Владимира Путина поставлять газ в Венгрию в обход Украины, продлив газопровод "Турецкий поток".

Об этом Орбан заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным, информирует УНИАН.

"Не секрет, что Венгрия хочет, чтобы когда с юга по направлению к Венгрии будет построен газопровод, он дальше проходил бы через Венгрию. Это будет прекрасная возможность для Венгрии, и я попросил господина президента, чтобы он серьезно подумал об этой возможности", - сказал Орбан.

По его словам, Россия и Венгрия договорились о параметрах поставок российского газа на 2020 год.

В свою очередь Путин заявил, что одна из сухопутных ниток "Турецкого потока" в будущем может пройти через Венгрию. "Не исключаю, что после завершения строительства "Турецкого потока" одно из сухопутных продолжений этого газопровода может пройти и через Венгрию", - сказал он.

Как сообщалось, в начале мая завершилась укладка первой нитки "Турецкого потока" протяженностью 930 км, при этом с учетом двух ниток было уложено 1161 км трубы.

Сообщалось также, что до 660-го километра (точка в Черном море недалеко от границы с исключительной экономической зоной Болгарии) газопровод укладывался по маршруту отмененного "Южного потока". Таким образом, вторая нитка "Турецкого потока" построена на 230 км. Ее строительство, сообщал "Газпром", планируется возобновить в третьем квартале 2018 года.


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