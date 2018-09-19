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Водитель был трезв: подробности погони со стрельбой за авто в Минске

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  • 19.09.2018, 8:35
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Инспектор ГАИ применил табельное оружие.

Читатели tut.by 18 сентября сообщили, что в Минске несколько экипажей ГАИ со стрельбой преследовали Audi. Инцидент произошел на глазах у горожан. В ГУВД Мингорисполкома рассказали подробности случившегося.

Около 14.50 на трассе Р28 (Минск -Молодечно) возле деревни Лошаны Минского района водитель Audi 80 с российскими номерами не остановился по требованию сотрудников ГАИ. Автомобиль двигался в сторону Минска, водитель не реагировал на неоднократные требования об остановке. В районе Заславля по техническим причинам служебный автомобиль ГАИ не смог продолжить преследование, рассказали в милиции.

Далее преследование Audi продолжил на улице Тимирязева уже другой экипаж ГАИ. Водитель повернул в сторону переулка Тучинского на парковку торгового центра «Корона», однако не остановился, а продолжил движение по тротуару в направлении входа в станцию метрополитена «Молодежная».

В ГУВД Мингорисполкома отмечают, что инспектор применил табельное оружие для остановки авто, так как действия водителя создавали реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Там проинформировали, что в результате стрельбы никто не пострадал.

Однако с и помощью стрельбы водителя остановить не удалось: он продолжил движение по тротуару возле ТЦ, затем выехал на улицу Кальварийскую и повернул на Жудро, где продолжил движение по встречной полосе.

На улице Жудро водитель врезался в стоящие автомобили. Здесь Audi заблокировали служебные автомобили ГАИ.

Водителя задержали. Им оказался 65-летний гражданин Беларуси, у него есть водительское удостоверение соответствующей категории, мужчина был трезв. Причину неадекватного поведения и многочисленных нарушений ПДД пояснить не смог. По данному факту проводится проверка.


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