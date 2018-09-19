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Бархатный сезон: три лучших места в Европе, куда стоит поехать этой осенью

  • 19.09.2018, 8:27
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В этих краях легко совмещать неспешные прогулки и любование природой с познавательным и культурным туризмом.

Три таких места в Европе называет издание vokrugsveta.ua.

Озерный край, Великобритания

Очарование британского севера не ограничивается Шотландскими нагорьями: в октябре особенно прекрасен Озерный край в Камбрии, на границе Англии и Шотландии. Здесь зеленые холмы и горные вершины отражаются в спокойной воде многочисленных озер. Ландшафт расчерчен горными хребтами, переходящими в вересковые пустоши, и далее в древние дубовые и сосновые рощи.

Можно представить этот край как Шотландию из «Скайфола», но зеленее, теплее и более романтичную. Заповедник в Озерном краю любят сами британцы — именно его они посещают чаще других в своей стране.

Чем здесь заняться? Пешими прогулкаим, трекингом, круизам по озерам. В маленьких городках Камбрии можно посмотреть исторические и археологические памятники, проехать по старинной узкоколейке (длиной 11 км) и отдать должное неплохой местной кухне.

Канарские острова, Испания

Политическая принадлежность Канар — Европа, но географически они, конечно, ближе к Африке и относятся к группе островов с общим названием Макаронезия (куда включена и Мадейра). Сезон на Канарских островах по-настоящему никогда не заканчивается. Но осень хороша тем, что самая жара спадает, туристы разъезжаются, прибой успокаивается вместе с ветрами.

Происходит все это в конце октября: средняя температура днем уже не понимается ваше +27-28, но море остается теплым. Только осенью можно решиться на пешие прогулки или велосипедные поездки по горам, которые покрыты пышной растительностью, и долинам — среди апельсиновых рощ, через очаровательные деревушки.

Одно из мест, просто-таки обязательных для посещения осенью, — это песчаные дюны в Эль Сур на острове Гран-Канария, в природном заповеднике «Дюны Маспаломас». С такими фотографиями вы точно завоюете Инстаграм, и при этом ощущения уже не как в Сахаре, и вам уже не нужна серьезная защита от солнца и литры питьевой воды для прогулки по дюнам.

Кому Канары осенью вряд ли понравятся, так это серферы, предпочитающие сильный ветер и максимально большие волны.

Тоскана, Италия

Красота осенней Тосканы воспета художниками и поэтами. Утренние туманы и вечерняя дымка, низкое солнце, длинные тени от деревьев и отдельно стоящих поместий 18 века делают этот регион Италии убийственно прекрасным. В идеале Тоскану нужно рассматривать из окон классического поместья на вершине холма — где-нибудь рядом с Сан-Джиминьяно или Сиеной.

Под это описание, например, идеально подходит комплекс Castel Monastero, расположенный в старинной итальянской деревушке XI века. Как от Флоренции, так и от винного царства Кастеллина-ин-Кьянти поместье отделяет менее часа езды, и в этот диапазон умещается большая часть тосканских достопримечательностей: по живописным дорогам от римских и этрусских исторических памятников к величественному искусству Возрождения, и далее к превосходной еде и выдающимся винам региона.


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