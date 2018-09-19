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Россия резко сократила поставки нефтепродуктов в Беларусь

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  • 19.09.2018, 8:54
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Нефтяной вентиль для Лукашенко перекрыли?

В первом полугодии Беларусь ежемесячно ввозила около 300−400 тыс. тонн нефтепродуктов из России, а в июле объем импорта российских нефтепродуктов оказался наименьшим в этом году, свидетельствуют официальные статданные.

В январе−июле Беларусь импортировала из России 2,35 млн тонн нефтепродуктов на 912,2 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в физическом выражении импорт нефтепродуктов из РФ вырос на 36,8%, в денежном — на 43,7%, сообщает tut.by со ссылкой на БелаПАН.

Вместе с тем в июле Беларусь получила нефтепродуктов намного меньше, чем в предыдущие месяцы. Согласно статданным, в январе страна импортировала из России 350,5 тыс. тонн нефтепродуктов, в феврале — 318,8 тыс. тонн, в марте — 389,3 тыс., в апреле — 396,9 тыс., в мае — 365,8 тыс., в июне — 290,6 тыс., в июле — 237 тыс. тонн.

Таким образом, в июле Беларусь по сравнению с июнем получила на 18,4% меньше российских нефтепродуктов, а по сравнению с маем их объем сократился на 35,1%.

Правительства двух стран ведут переговоры об условиях торговли нефтью и нефтепродуктами.

По информации БелаПАН, которая подтверждена документально, по инициативе российской стороны уже подготовлено решение о том, что с четвертого квартала 2018 года РФ ограничивает поставки нефтепродуктов и готова поставлять их исключительно для удовлетворения внутренних потребностей Беларуси.

Кроме того, проект межгосударственного решения предусматривает, что по требованию российских властей белорусские предприятия и госорганы должны будут обосновывать эти внутренние потребности.

Как сообщало в августе агентство Reuters со ссылкой на документальные источники, Россия планирует ограничить поставки нефтепродуктов в Беларусь в связи с тем, что подозревает ее в реэкспорте.

Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил 3 сентября, что поставки российских нефтепродуктов в Беларусь экономически нецелесообразны. В свою очередь вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко, комментируя заявление российского министра, подчеркнул, что белорусская сторона настаивает на сохранении поставок российских нефтепродуктов в Беларусь.

Ожидается, что вопрос поставок российских нефтепродуктов в Беларусь будет поднят на запланированных на 21 сентября переговорах с участием Лукашенко и Путина.


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