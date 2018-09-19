Может случиться номенклатурный бунт 2 Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

19.09.2018, 9:17

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ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ

Ведь сколько волка ни корми, он в свой собственный лес смотрит.

Таким образом, гора родила мышь, из большой тучи получился маленький дождь.

Бывший министр промышленности Виталий Вовк вместо обещанной Лукашенко тюрьмы назначен помощником правителя - инспектором по Витебской области.

А как угрожающе для судьбы Виталия Волка все начиналось! Напомню, что 14 августа на совещании о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района Лукашенко приказал: «Вовка, Черного (министра архитектуры и строительства. - Авт.) немедленно отправить в отставку». Далее правитель, общаясь с директором Оршанского инструментального завода, говорил о Вовке: «Скорее всего, министра сюда направим к тебе работать. У него выбор один: либо тюрьма, либо сюда - публично об этом говорю».

И вот теперь выяснилось, что Лукашенко передумал. Виталий Вовк попал не в тюрьму, а получил новую важную должность. По словам Лукашенко, «должность помощника приравнена к министру, а полномочия инспектора - еще выше, так как касаются кадровых вопросов». То есть получается, что Вовк пошел на повышение.

Такие случаи, когда правитель не выполняет свои угрозы относительно судьбы проштрафившихся чиновников, случаются не в первый раз. Напомню только одну подобную историю. В 2013 году Лукашенко, приехав на завод «Борисовдрев», был сильно раздосадован тем, как происходит его «модернизация», и учинил разнос.

Главу Минской области Бориса Батуру он понизил до директора предприятия «Борисовдрев». При этом Лукашенко предупредил: «Если через три дня не выйдет на работу, возбудить уголовное дело по нему. Если он здесь не сможет к весне - завести уголовное дело». Но все закончилось тем, что Батуру сняли с должности и отправили на пенсию.

Если бы все угрозы Лукашенко тюрьмой реализовывались, то уже сколько составов правительства сидело бы за решеткой! Жестокость риторики относительно высоких чиновников нейтрализуется мягкостью наказания.

Посмотрите, сколько случаев, когда руководители, получившие судебные приговоры за коррупцию, были амнистированы Лукашенко, освобождены от наказания, даже назначены на новые должности. Бывший глава концерна «Белнефтехим» Александр Боровский был осужден на пять лет, отсидел полтора года, а позже назначил его гендиректором МАЗа. Вот только последние случаи. Быстро были освобождены из заключения бывший председатель Солигорского райисполкома Александр Римашевский, бывший исполнительный директор Беларусбанка Анатолий Боговик, бывший заместитель генерального прокурора Александр Архипов и др.

Почему, говоря словами поэта, такая «милость к падшим»? Думаю, здесь существует несколько причин.

Во-первых, не надо путать спектакль для публики с реальной политикой. Разнос в Орше должен был в очередной раз подкрепить образ строгого царя, который бьет палкой строптивых бояр, объяснить народу, почему он поменял правительство. Спектакль закончился, на политическую сцену опущен занавес, теперь можно возвращаться к реальности.

Во-вторых, право, возможность карать и миловать - высшее наслаждение власти. Ощущение того, что судьбы людей зависят от твоего гнева или милости, - суть властного наркотика. Мол, могу так, а могу и так, ведь такова моя сейчас прихоть.

В-третьих, в условиях режима личной власти нужно хранить в отношении номенклатуры определенный баланс. С одной стороны, нужны постоянные репрессии против чиновников, потому что иначе они перестанут бояться, выйдут из-под контроля. С другой стороны, нельзя перегнуть палку, так как лояльность номенклатуры - это основа господства существующего режима. И если сильно закручивать гайки, то можно сорвать резьбу. Если чиновникам нечего терять то может случиться номенклатурный бунт.

В-четвертых, думаю, у Лукашенко существует «синдром Козулина». Напомню, что в 2003 году Александр Козулин был освобожден с должности ректора БГУ и в отношении него было возбуждено уголовное дело. Оказавшись свободным от обязательств перед правителем, Александр Владиславович пошел в оппозиционную политику и в 2006 году баллотировался на пост президента.

Был большой скандал, против Козулина пришлось применять силу, сажать в тюрьму. Нечто подобное произошло и с бывшим министром сельского хозяйства Василием Леоновым.

То есть всегда существует опасение, что у опального чиновника вдруг взыграют амбиции и он пустится во все тяжкие, вдруг пойдет на президентские выборы. А бывший министр в статусе кандидата - это вам не оппозиционер без руководящего опыта, это серьезно. И еще неизвестно, как на это отреагирует номенклатура. А «выборы» скоро. Поэтому Лукашенко нужно быть осторожным, чтобы собственными руками не создать себе конкурента. Ведь сколько волка ни корми, он в свой собственный лес смотрит.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»