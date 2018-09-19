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Авианосная ударная группа ВМС США вошла в Средиземное море

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  • 19.09.2018, 9:24
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Вооруженные «Томагавками» корабли возглавляет атомный авианосец «Гарри Трумэн».

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Harry S. Truman вошла в акваторию Средиземного моря, сообщает nv.ua.

Как сообщает пресс-служба американских военно-морских сил, ударная группа будет задействована в морских операциях с участием союзников по НАТО и региональных партнеров.

Командующий Шестым флотом США Лайза Франчетти отметила, что в ходе пребывания группы в Средиземноморье планируется отработать "весь спектр морских операций".

На борту Harry Truman находятся 90 самолетов и вертолетов, в состав всей авианосной ударной группы входят почти 6,5 тысяч военнослужащих.

Помимо авианосца в состав группы входят ракетный крейсер Нормандия и несколько ракетных эсминцев.

На данный момент в водах Средиземного моря находятся четыре американских эсминца: Carney, Ross и Winston S. Churchill и USS Bulkeley. Все они оснащены крылатыми ракетами Томагавк.

Кроме того, 4 сентября в Средиземное море вошла ударная многоцелевая атомная подводная лодка ВМС США Newport News класса Los Angeles, оснащенная Томагавками с дальностью действия 1,6 тысяч километров.


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