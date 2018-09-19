«Чиновники пробуют «починить» то, что прекрасно работает без них» 3 19.09.2018, 9:28

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История с частными перевозками – яркий тому пример.

Об этом onliner.by рассказал председатель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко:

- Хочу задать вам вопрос. Будете ли вы лечиться, понимая, что являетесь здоровым человеком? Начнете ли чинить машину или холодильник, которые исправно работают? Мне кажется, что конфликтная история с частными перевозчиками, которая уже давно решается и все никак не может разрешиться, напоминает именно такую ситуацию. Чиновники пробуют «починить» то, что прекрасно работает без них.

Безопасность сегодня в полной мере регламентируется Правилами дорожного движения, за выполнением всех требований по перевозке пассажиров пристально следит транспортная инспекция, у которой (здесь никто не поспорит) очень широкие полномочия. Механизмы уплаты налогов и ведения отчетности четко прописаны в законодательстве. Казалось бы, все аспекты работы частников, занимающихся пассажирскими перевозками, учтены — но нет, решили полностью переписать законодательство. Давайте посмотрим на последствия таких действий.

На сегодня рынок частных перевозок пассажиров активно развивается и саморегулируется. Растет количество субъектов малого бизнеса, работающих в этой сфере, соответственно, повышается число самоорганизованных рабочих мест (в том числе в глубинке, где с этим большие проблемы), увеличиваются налоговые поступления. Потребители в большинстве своем довольны тем, как работает нынешняя система частных перевозок, — это можно проверить, просто опросив знакомых, которым приходится регулярно ездить по междугородним маршрутам.

Что сейчас пробует сделать государство? Оно вновь пытается неумелыми руками навести порядок там, где все работает и развивается.

Была надежда, что вмешательство государства — это попытка найти некое компромиссное решение. Но, как мы увидели, в итоге чиновники сделали именно так, как им хочется. Какие параллели здесь можно провести? Лично я вижу, что ситуация аналогична тому, что до сих пор происходит в отношениях государства и малого частного бизнеса в большинстве сфер. Различного рода урегулирования, многоступенчатый, с дублирующими друг друга структурами контроль — все это приводит к тому, что малое предпринимательство вынужденно уходить из сферы бизнеса, а на его место приходят так называемые крупные игроки, которые нередко становятся монополистами, начинающими диктовать потребителю свои, совершенно неудобные тому условия.

А это значит, что тысячи людей, работающих на себя в сфере пассажироперевозок, останутся без заработка или будут вынуждены работать нелегально.

Я слышу предположения, что представители малого бизнеса противятся переменам потому, что не хотят брать на себя обязательства, не желают, чтобы над ними осуществлялся еще более строгий контроль. Но давайте будем апеллировать к фактам, о которых носители такой точки зрения предпочитают не вспоминать.

Сторонники «зарегулирования» всего в ручном режиме, наверное, забывают, что уже давным-давно доказано: самый лучший регулятор — это свободный рынок. Во всем мире главными показателями, на которые надо ориентироваться, являются спрос и предложение. Государство должно лишь сделать так, чтобы взаимная работа двух этих основных движущих сил рынка происходила в максимально комфортных обстоятельствах.

Что же мы видим сейчас? Со времен обретения Беларусью независимости чиновники так и не смогли построить нормальную систему пассажироперевозок. Они и не должны были это делать! Возникла ситуация, при которой возрастающий спрос был в большей степени закрыт представителями частного бизнеса. И результат, полученный в естественных условиях, оказался полностью удовлетворяющим все стороны. Пассажиры довольны, предприниматели работают, конкурируя друг с другом, государство получает налоги.

Не нравится это, наверное, только тем, кто очень хочет резко прийти на рынок с большим капиталом и захватить его. Ведь придется выдержать конкуренцию с малым бизнесом, представители которого работают в сфере давно и досконально знают все тонкости перевозок. Только задумайтесь: сегодня мы наблюдаем высшую форму клиентоориентированности. Большинство маршрутчиков не просто имеют расписание движения, но и подстраивают его под каждого конкретного пассажира, готовы заехать за многими чуть ли не во двор жилого дома. Как с подобным может конкурировать «автомобильный гипермаркет»?

Есть еще один аспект, который, как мне кажется, не все замечают. Важно помнить, что не указы, законы и правила, спущенные сверху, являются гарантом качества услуг, а максимально интенсивная, здоровая конкуренция. Сегодня мы видим, что предприниматели воюют за каждого пассажира, постоянно повышая качество работы, а значит, ситуация фактически идеальная. Бизнес вовсю старается подстроиться под клиентов, и это очень правильно. Государство же отчего-то уверено, что и бизнесмены, и потребители услуги должны подстроиться под него. Ничего путного из этого не выйдет, мы подобное проходили уже неоднократно. Чиновники, просто отойдите в сторону — и не мешайте.