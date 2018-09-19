Южная Корея и КНДР заключили ядерную сделку 19.09.2018, 9:33

Руководители двух стран подписали совместное заявление о денуклеаризации Корейского полуострова.

Лидеры Северной и Южной Корей подписали соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает ВВС.

КНДР обязалась закрыть и демонтировать испытательный полигон Тончхан-ни и больше не использовать ракетный пусковой комплекс. Прекращение работы полигона должны засвидетельствовать международные инспекторы.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын также не исключает, что в обмен на уступки со стороны США, может рассмотреть как вариант закрытие Ядерного научно-исследовательского центра в Йонбене.

Глава КНДР назвал соглашение "скачком вперед" к военному миру на полуострове.

18 сентября впервые за 11 лет президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин с супругой прибыл с официальным визитом в КНДР. Саммит будет длиться три дня.

В конце мая КНДР торжественно и "на камеры" ликвидировала и без того во многом нерабочий ядерный полигон Пхунгери. 12 июня 2018 года Трамп и Ким встретились на историческом саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет.