«Я спросил – как мне жить на эту зарплату без общежития?» 3 19.09.2018, 9:55

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Молодой специалист получил свой первый расчетный лист.

Андрей приходит на встречу с журналистами onliner.by с расчетником. Вчера у парня была первая зарплата. Хохотать или плакать над цифрами в небольшом листке, он не знает. Как прожить на такие деньги в Минске — тоже. Говорит, несколько раз просил свободный диплом и открепление, но тщетно — ни завод, ни университет не отпускают. «Как будто я какой-то подневольный», — вздыхает молодой человек.

Проходная Минского механического завода имени Вавилова. Рабочие спешат со смены домой, с ними идет и 21-летний уроженец Могилева. Вот уже полтора месяца он работает здесь метрологом — поверяет приборы.

— Это совершенно не моя специальность, — объясняет парень. — Я окончил БГУИР, в дипломе у меня написано «инженер по электронным системам». Грубо говоря, моя задача — обслуживать компьютеры, которые управляют линиями производства.

Метрологию Андрей, конечно, изучал, но всего лишь семестр на втором курсе, как ту же философию, историю или, к примеру, социологию.

— Да, эта специальность связана с инженерией. Но там нужно знать всякие ГОСТы, которые мы не проходили. Почему так вышло, что я все-таки распределился? — вздыхает староста группы, активный участник студенческой жизни и третий в группе по среднему баллу. — Изначально я должен был работать на атомной электростанции в Островце. На четвертом курсе зимой к нам в университет приезжали оттуда и выбрали 12 человек, меня в том числе. Мы даже проходили практику в Москве, учились работать со специальными программами и оборудованием, которое будет на нашей «атомке».

Но не срослось. Ближе к концу обучения стало известно, что на АЭС берут только троих. Андрей в их число не попал. Говорит, было обидно.

— Троих отбирали по баллам, я шел третьим и должен был попасть в список, но взяли парня, у которого брат уже работал на станции, — объясняет он. — В этом году распределение и заявки были не очень. К примеру, мне предлагали поехать в Барань на завод, но там зарплата была 300 рублей и никакого общежития.

Андрей несколько месяцев искал вакансии получше, но все тщетно, молодого парня без военного билета на руках никто не хотел брать. Говорит, теперь понимает, что чувствуют молодые девушки, которых не берут на работу из-за опасности ухода в декрет.

— В итоге мой одногруппник нашел себе другое место, отказался от позиции здесь, и мы с ним заменились, — объясняет парень. — Когда я узнал, что место не соответствует специальности, то пошел к руководству университета и попросил поменять его. На это мне предложили пойти в суд.

Я говорю: «Хорошо, я выиграю суд, вы меня будете обязаны перераспределить». Мне намекнули, что так меня перераспределят в такую глушь, что я, мол, буду рад этим 350 рублям и Минску.

Попытался уговорить дать свободный диплом, чтобы я сам искал себе место, но тщетно. От меня отмахнулись: мол, занимайтесь метрологией два года.

Уже потом распределенец все-таки отыскал лучший для себя вариант и принес гарантийное письмо от нового работодателя, но завод не дал открепление.

— Мне объяснили, что ради меня уволили человека, поэтому, мол, «отпустить вас не можем», — разводит руками Андрей.

«Я спросил, как мне жить на эти деньги без общежития, — развели руками: мол, выживайте»

Завод имени Вавилова производит неплохое впечатление. Судя по сайту, тут делают особо сложную оптико-механическую и оптико-электронную аппаратуру вплоть до прицелов. Правда, чистая прибыль по итогам прошлого года чуть не дотянула 9 тыс. рублей. На вопрос, много это или мало для такого предприятия, Андрей ответа не знает. Он просто достает расчетный листок со своей первой зарплатой. Там значится 251 рубль. Еще 90 рублей парню выплатили в аванс.

— Перед распределением я звонил и спрашивал, какая у меня будет зарплата, чтобы ориентироваться с жильем, так как его мне не предоставили. Мне долго не называли цифру, а когда назвали и я спросил, как мне жить на эти деньги без общежития, развели руками: мол, выживайте… — говорит он. — Хорошо, что удалось договориться с общежитием другого завода, иначе было бы совсем плохо.

А потом еще и вопросы с подъемными начались. Я изучил Трудовой кодекс, там есть статья 96, в которой четко указано, что должны выплачивать молодым специалистам. Так вот, подъемные мне выплатили, стипендию тоже (правда, позже положенного законом срока), а суточные и оплату проезда с места жительства до места работы — нет. Деньги небольшие, но для меня исполнение работодателем закона было делом принципа.

Бухгалтер сказала, что первый раз за пять лет к ней молодые специалисты по таким вопросам обращаются.

Потом были вопросы с тем, что у меня была временная минская прописка, а после этого придрались к билету, который дал мне маршрутчик. Но закон все равно был на моей стороне, проезд обязаны оплатить в любом случае, даже без билета (тогда расчет идет по среднему ценнику Белорусской железной дороги). В общем, бодаемся мы с этим до сих пор.

На что потратить первую зарплату, Андрей пока не знает. Собирается оплатить «коммуналку» и общежитие, а это минимум 50 рублей. Остальное пойдет на питание, да и то очень скромное.

— Чтобы нормально и полноценно жить в Минске с учетом койко-места в общежитии, думаю, молодому специалисту нужно минимум 600 рублей, — рассуждает парень.

Только на полноценное питание нужно минимум рублей 420 рублей: 5 рублей обед, 5 — ужин, 4 — завтрак — это 14 рублей. Умножаем на 30 — вот и выходит такая сумма. Остальное на проездной, телефон, «коммуналку», какие-то моющие и так для себя что-то. Если нет жилья, то еще плюс минимум 200 рублей комната или 500 за квартиру. Конечно, лучше квартиру. Ты самостоятельный человек, работаешь и еще с кем-то делишь комнату… Ну, как-то несерьезно. Никакой личной жизни. В общежитии тоже нет личной жизни, конечно, но оно стоит раза в четыре дешевле…

Что касается работы, Андрей говорит, что выполняет все обязанности, обучается, пытается вникать, но энтузиазма нет. Зарплата никак не мотивирует. Да и перспектив особенных не обещают.

— В ноябре призыв в армию, я годен, поэтому придется год отслужить. Мне обещали через три месяца немного поднять зарплату, но я уже буду в армии, — говорит молодой человек. — Служить я тоже особенно не хочу, но выхода нет: или здесь за 350 рублей 24 месяца, или возможность чуть урезать распределение за счет службы.

Три месяца я отработаю, двенадцать месяцев пойдут мне в зачет. Останется девять месяцев, которые я не обязан буду отрабатывать на заводе, если найду другое место.

«Практики было очень мало, зато очень много теории, которую ты даже не знаешь, как применить»

Молодой специалист, погруженный в реальность, Андрей говорит о том, что разочарован в полученном образовании.

— У меня были иллюзии, наверное, как и у всех, но наступило разочарование, когда пришел на работу, — рассуждает он. — Практики было очень мало, зато очень много теории, которую ты даже не знаешь, как применить. И очень много лишних предметов. К примеру, зачем в техническом вузе история Беларуси, если ее сдавали после 9-го и 11-го классов?

Опять же, у нас было три или четыре предмета, связанных с философией и бизнесом. Зачем?

Вообще, практические предметы, которые хоть как-то нужны по специальности, начались с третьего курса. Зачем были эти два года? Тупо потраченное время, которое можно было использовать на что-то другое, опять-таки потраченные бюджетные деньги на зарплату преподавателей.

Андрей говорит, что если бы вернуть все потраченное на университет время, то он вернулся бы только за корочкой, а не за практикой.

— На мой взгляд, стоит сделать первую ступень обучения — колледжи, где будут обучать практическим навыкам. Если ты хочешь дополнительные знания, ты идешь в университет, — объясняет он. — В университетах, на мой взгляд, стоит изменить подходы.

Нужно больше смотреть на зарубежный опыт. К примеру, чтобы люди могли выбирать сами, какие дополнительные предметы хотели бы изучить, а не толкать в них все подряд. Или, к примеру, поменять подходы к преподаванию, учитывая время. А то включают слайд с текстом, а ты тупо переписываешь его в конспект… Зачем? Ну и больше мастер-классов, реальных практикумов и успешных специалистов.

Что касается распределения, по мнению Андрея, для молодых специалистов это неплохо, но вот реализация могла бы быть другой.

— Если вы платите такую небольшую зарплату, подумайте о том, как человеку на нее жить. Обеспечьте хотя бы какие-то бонусы, койко-место в общежитии, выполните обязательства по выплатам, — рассуждает парень. — Потому что на тех условиях, что есть сейчас, ты просто существуешь, а не живешь…