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Праздник бело-красно-белого флага и «Погони»

  • 19.09.2018, 9:58

Как национальные символы белорусов стали государственными.

27 лет назад герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг стали государственными символами Республики Беларусь. Их история насчитывает сотни лет, пишет телеграм-канал «Баста».

Различные вариации герба «Погоня» встречаются с середины 10 века в истории многих народов, живших на южном и восточном берегах Балтийского моря - от Дании до Новгорода. Всадник с мечом присутствовал на печатях правителей бодричей и лютичей, а также князей Казимира Опольского и Александра Невского.

Первое письменное упоминание об использовании «Погони» на территории Беларуси встречается в литовских хрониках в 1278 году и связано с князем Наримонтом. Густынская летопись говорит о возникновении герба во времена великого князя Витеня (1294-1316). Первое визуальное изображение «Погони» встречается на печати «короля Литвы и Руси» Гедимина (1316-1341). Герб присутствует и на печати полоцкого князя Глеба, датированной 1330 годом. Была «Погоня» и на печати великого князя литовского Ольгерда, которой он скрепил договор с польским королем Казимиром в 1366 году.

Самые ранние сведения о бело-красно-белом флаге также относятся к Средневековью. Первым документальным свидетельством его использования считается картина немецкого художника Ганса Крелла 1524 года, посвященная Битве под Оршей. Также бело-красно-белый флаг хорошо виден на картине фламандского художника Питера Снайерса 1619 года, посвященной под Кирхгольмом.

Белорусские исследователи братья Иван и Антон Луцкевичи нашли в одном из аль-китабов сведения о татарской коннице, которая принимала участие в Грюнвальдской битве под бело-красно-белым флагом Витовта Великого с нашитыми на него полумесяцем и звездой. Именно из-за принадлежности полотнища выдающемуся великому князю они начали активно пропагандировать его как исторический флаг белорусов.

Бело-красно-белая символика использовалась участниками национально-освободительного движения XIX - начала ХХ веков. В 1909-1912 годах ленты этих цветов применялись студентами-белорусами в Санкт-Петербурге. В 1916 году знамя с бело-красно-белым полотнищем имела организация «Связь независимой Беларуси», которой руководил Вацлав Ластовский.

Согласно многим свидетельствам, проект современного изображения флага разработал инженер Клавдий Дуж-Душевский не позднее 1917 года. После Февральской революции в России значки с изображением бело-красно-белого полотнища свободно продавались в Минске. Через полгода на первой сессии Белорусской центральной рады было постановлено, что все военнослужащие-белорусы должны носить бело-красно-белую ленту как дополнительный знак отличия.

7 декабря 1917 года в Минске под бело-красно-белыми полотнищами начал свою работу Первый всебелорусский съезд. Именно с тех пор бело-красно-белый флаг начал восприниматься в массовом сознании как национальный символ белорусов. 19 февраля 1919 года, после изгнания из Минска большевиков, он поднялся над зданием губернаторского дворца и вскоре стал государственным флагом Белорусской Народной Республики. Им пользовались лидеры Слуцкого восстания и военные формирования Булак-Балаховича.

В 1927 году обсуждался проект герба БССР, который в общих чертах повторял герб СССР, но имел бело-красно-белую ленту. Проект прошел несколько инстанций, однако Президиум ЦИК в результате все же постановил сделать ленту красной.

Официальное признание бело-красно-белого флага и «Погони» как национальных символов белорусов произошло в 1990 году вместе с принятием Декларации о суверенитете Беларуси. Под этой символикой прошли апрельские и майские забастовки трудящихся Беларуси, которые сыграли свою роль в крушении тоталитаризма в стране. А 19 сентября 1991 года Верховный Совет Республики Беларусь принял законы «О Государственном флаге Республики Беларусь» и «О Государственном гербе Республики Беларусь». Бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» стали официальными символами нашей страны.


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