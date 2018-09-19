Как заставить чиновников работать по закону? 19.09.2018, 10:16

Чиновники боятся независимых блогеров и огласки.

Чем мог закончиться иск обычного блогера к целому райисполкому? Мозырский суд отказал известному блогеру Андрею Пауку в удовлетворении жалобы на чиновников, которые не хотели делиться необходимой ему информацией, передает «Белсат».

Как относиться к таким решениям властей, и можно ли заставить чиновников работать по закону?

Андрей Паук – блогер и общественный активист, который уже много лет держит в тонусе власти Октябрьского района на Гомельщине. Снимает видео о своем поселке, спорит с чиновниками и испытает давление в ответ:

«Я сейчас в прокуратуру обращусь, куда нужно, и вы отправитесь также туда, куда надо».

Однако на этот раз давление ощутили сами чиновники. Блогер возмутился тем, что ему не разрешили присутствовать на открытых заседаниях райисполкома. Дошло даже до суда, который не удовлетворил жалобу Паука.

По словам мозырского судьи, все, что блогеру положено знать, есть на страницах местной районной газеты. Эту же дело ранее рассматривал судья Октябрьского района Владимир Василевский, но в перерыве, еще до момента проведения прений сторон, на столе прокурора нашли уже готовый текст решения. Выложили в интернет – и вместо вердикта судья взял самоотвод.

Именно огласки и бояться сегодняшние власти, отмечает коллега Андрея Паука, «народный репортер Бреста» Сергей Петрухин. Недавно в его квартире провели обыск, а потом принудительно отвезли на психиатрическую экспертизу. Все в рамках «серьезного» дела – за клевету и оскорбление участкового! А на самом деле?

«Я думаю, это все из-за того, что я освещаю события вокруг злосчастного завода «iPower», который строится с огромными нарушениями. Лжет замминистра, столько обмана, грязи, лжи. И его хотят построить, несмотря на то, что ставят под угрозу экологическую безопасность всего региона и здоровье людей», – рассказывает Сергей Петрухин, блогер, «Народный Репортёр».

А на память о вторжении властей в собственную жизнь Петрухин превратил выбитую ОМОНом дверь в арт-объект, который хоть и временно, но увековечил фамилии и снимки тех, кто был причастен к «штурму». Точку же в вечном вопросе споров между блогерами и властями ставят жители столицы:

«Я думаю, что интернет-блогеры очень влияют на общество, так как они очень близки к людям».

«Чтобы знать достойную доверия информацию, нужно смотреть на различные средства. Сравнивать и выбирать, что ближе».

«Конечно же, интернет-блогерам. Какие официальные средства? Это смешно».