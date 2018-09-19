Если завтра – инфаркт Дмитрий Бобрицкий, liga.net

19.09.2018, 10:19

Что ждет авторитарную страну без правителя.

Американская разведка досконально изучила распорядок дня российского президента. Специалисты констатируют: Путин - в хорошей форме. По словам экс-посла США в РФ Джона Теффта, президент России работает всего несколько часов в день. В основном - утром. Работает, не приезжая в Кремль. Много времени проводит в Сочи. И лишь два-три дня в неделю находится на рабочем месте в Москве.

Российский президент у власти 19 лет. За годы его правления в России избавились от свободного предпринимательства, независимой прессы и честных выборов. Нормой стали политические убийства и репрессии - за лайки и репосты в соцсетях осудили уже более 200 человек.

Путин начал оккупационную войну против Грузии. Аннексировал Крым и развязал войну в Донбассе. Сбил MH17. Разбомбил Сирию. Вмешался в выборы по всей планете. Устроил химическую атаку в Великобритании. Рассорил Россию со всем миром. В экономике за 20 лет не изменил ничего - Российская Федерация как была, так и остается сырьевым придатком Европы, где самые крупные инвестиции - в новые трубы. Экономика России в депрессии.

Страна-террорист. Страна-оккупант. Страна-бензоколонка. Это - его наследие. Сегодня Путину 65 лет. Он построил агрессивное полицейское государство, окруженное врагами. Что случится, если завтра он - по тем или иным причинам - отойдет от власти - обсуждали американские специалисты на полях Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

"Сам - нет. Он уйдет из Кремля только ногами вперед"

Что будет делать Путин, если уйдет из власти - вопрос дискуссионный. "Но тяжело представить, что Путин, как Тони Блэр, будет ездить с лекциями по миру, - говорит американский политолог Фарид Закария. - Путин покинет пост только ногами вперед".

Он полагает, что Путин до конца третьего срока досидит в Кремле спокойно. А когда придет время - Путину могут продлить полномочия, например, изменениями в конституцию. Вероятный сценарий от Закарии - власть Путина сохранится до 2040 года.

Джон Теффт (был послом в России и в Украине) считает, что после 2025 года Путин попробует повторить трюк Бориса Ельцина - президентом станет кто-то из молодых подчиненных российского президента. Путин попытается сохранить систему власти, которая позволит ему не терять контроль над Россией. Он может остаться главой провластной партии Единая Россия.

Еще один экс-посол США в Москве Майкл Макфол иронизирует по поводу однозначных оценок коллег. По его мнению - политологи прогнозируют и ошибаются в паре с разведчиками. "Это происходит десятилетиями", - говорит он и напоминает, как многие на Западе думали, что сталинизм это навсегда, но ошиблись, как и не смогли предугадать начало перестройки и развал СССР.

"Я бы мог сказать, что Путин будет править Россией вечно, но вчера узнал, что он смертен", - подтрунивает товарищей Макфол. Намекая, что каждый новый факт меняет прогноз до неузнаваемости.

Дипломат согласен, что Путин останется при власти надолго. А если Путин устанет править Россией и попробует уйти, его не отпустят, считает Макфол. Российские олигархи обеспечивают сохранность своей собственности исключительно связями с самим Путиным. Они нуждаются в его пребывании у власти.

Голодный бунт в России невозможен

В ближайшие несколько лет экономика РФ будет расти на 1%. В оптимистических прогнозах - на 2%. Этого недостаточно для стабильности власти на третьем сроке правления Путина, говорит Теффт. Он думает, что президент РФ использовал аннексию Крыма и вторжение в Украину как способ повысить свою легитимность внутри России. Но теперь этого мало: когда произошло повышение пенсионного возраста в РФ - россияне вышли на улицы.

В середине августа социологи зафиксировали рекордно низкую поддержку российского президента. Теффт уверен, что это свидетельствует о хрупкости поддержки власти. Пока путинизм держится на экономическом балансе и полицейском государстве.

Макфол выступил оппонентом Теффта. По его словам, в странах Южной Африки катастрофа в экономике долгие годы не приводила к смене власти. В Анголе страной руководил президент 38 лет, премьер-министр Зимбабве - 30 лет. Обнищание граждан не являлась определяющим в падении режимов.

Закария добавляет, что кроме пропаганды в России существует некая философия управления с акцентами на национализм и религию – эти элементы широко приветствуются российским обществом и обеспечивает дополнительную опору режиму в России.

Инфаркт и другие методы смены власти

"А что будет, если Путин уйдет добровольно? Или, скажем, завтра у него инфаркт? Я ему этого не желаю, но есть разные удары судьбы", - задает вопрос Закария собравшимся экспертам. И добавляет, что Путин построил властную систему на основе культа личности.

На панели также выступил экс-советник Путина, политолог Андрей Илларионов. Как показали его прогнозы по Украине в период 2014-2015 годов, слова эксперта стоит воспринимать скептически. Но его умозаключения о России как минимум интересные.

Илларионов считает, что невозможно предугадать, что произойдет после внезапной смерти Путина. Опыт постсоветского Туркменистана говорит о том, что любые прогнозы западных аналитиков не оправдались. После смерти первого президента (туркменбаши) Туркменистана Сапармурата Ниязова прогнозировали, что страну возглавит спикер парламента, руководитель спецслужбы или премьер-министр. Никто не мог предугадать, что место займет личный стоматолог умершего президента.

После отхода Путина элита монолитной не будет. Бывший офицер КГБ рассказал Теффту, что существует молодое поколение сотрудников спецслужб, которые следят за тем, как Путин и его друзья получили кучу денег "и хотят свою долю". "Во власти в России не все принадлежат одной группировке", - говорит Теффт.

Когда наступит эра после Путина - начнется большая драка за собственность

Макфол добавляет, что политику Путина понимают не все в его окружении. "Когда наступит эра после Путина - одинакового поведения от элиты ждать не стоит. Начнется большая драка за собственность", - говорит он.

Брожение начнется в верхах, а если раскол будет нарастать, то ближайшие преемники Путина - нынешний руководитель ФСБ Александр Бортников экс-глава Администрации президента Сергей Иванов не захотят управлять такой страной. "Им недостаточно харизмы, чтобы спокойно унаследовать власть. Передача власти в руки еще одного силовика будет очень сложной", - говорит дипломат.

Но все может начаться раньше - еще до кончины или добровольной передачи власти. Когда Теффт покидал Москву в прошлом году, представители российской элиты говорили ему в частных разговорах - ждать, пока Путин уйдет сам, они не хотят. В различных сферах, на разных уровнях идут дебаты о постпутинской России. Это связано с западными санкциями и ограничениями в инвестициях, которые тормозят развитие страны. Многие это понимают и их это не устраивает.

Дмитрий Бобрицкий, liga.net