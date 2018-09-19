закрыть
19 сентября 2018, среда, 12:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Месси побил очередной рекорд Лиги чемпионов

  • 19.09.2018, 10:30
Лионель Месси

Нападающий «Барселоны» обогнал Роналду по числу хет-триков.

Лионель Месси стал первым в истории футболистом, который оформил 8 хет-триков в Лиге чемпионов, сообщает Sports.ru.

18 сентября «Барселона» разгромила ПСВ (4:0) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов (4:0). Три мяча на счету нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси.

Аргентинец открыл счет ударом со штрафного на 31-й минуте, став автором первого гола групповой стадии ЛЧ в нынешнем сезоне. На 77-й минуте он забил второй свой гол, на 87-й — третий.

Для Месси это 8-й хет-трик в Лиге чемпионов. Он обошел португальца Криштиану Роналду и стал первым игроком, кому покорилась эта отметка.

Лионель Месси забил 63 гола в 64-х матчах группового этапа Лиги чемпионов. И это еще один рекорд главного клубного турнира континента.

Кроме того, Лионель Месси стал третьим игроком в истории, кто забивал в 14 или более розыгрышах Лиги чемпионов. До него это достижение покорилось Райану Гиггзу (16) и Раулю (15).

При этом Месси забивает в 14-м сезоне ЛЧ подряд, он повторил достижение Рауля.

«Барселона» — четвертая команда, которая дважды забивала первый гол сезона в Лиге чемпионов. До каталонцев это удалось сделать «Аяксу», «ПСЖ» и «Спартаку».


популярное за неделю

Мнение

Роднае
Роднае Андрей Санников
Может случиться номенклатурный бунт
Может случиться номенклатурный бунт Валерий Карбалевич
Клинок для крокодила
Клинок для крокодила Владимир Халип
Кто же им теперь поверит?
Кто же им теперь поверит? Александр Гольц