Месси побил очередной рекорд Лиги чемпионов 19.09.2018, 10:30

Лионель Месси

Нападающий «Барселоны» обогнал Роналду по числу хет-триков.

Лионель Месси стал первым в истории футболистом, который оформил 8 хет-триков в Лиге чемпионов, сообщает Sports.ru.

18 сентября «Барселона» разгромила ПСВ (4:0) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов (4:0). Три мяча на счету нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси.

Аргентинец открыл счет ударом со штрафного на 31-й минуте, став автором первого гола групповой стадии ЛЧ в нынешнем сезоне. На 77-й минуте он забил второй свой гол, на 87-й — третий.

Для Месси это 8-й хет-трик в Лиге чемпионов. Он обошел португальца Криштиану Роналду и стал первым игроком, кому покорилась эта отметка.

Лионель Месси забил 63 гола в 64-х матчах группового этапа Лиги чемпионов. И это еще один рекорд главного клубного турнира континента.

Кроме того, Лионель Месси стал третьим игроком в истории, кто забивал в 14 или более розыгрышах Лиги чемпионов. До него это достижение покорилось Райану Гиггзу (16) и Раулю (15).

При этом Месси забивает в 14-м сезоне ЛЧ подряд, он повторил достижение Рауля.

«Барселона» — четвертая команда, которая дважды забивала первый гол сезона в Лиге чемпионов. До каталонцев это удалось сделать «Аяксу», «ПСЖ» и «Спартаку».