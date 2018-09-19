Сенат США одобрил увеличение военной помощи Украине 1 19.09.2018, 10:36

Новые суммы заложены в оборонный бюджет государства.

В оборонном бюджете США на 2019 год, который сегодня одобрен американским Сенатом, предусмотрено увеличение помощи Украине до $250 млн. Об этом идет речь в сообщении посольства Украины в США, передает liga.net.

Смета по Украине на четверть — $50 млн — превышает бюджет-2018, который составлял $200 млн.

По тексту законопроекта, эти $250 млн выделяются, среди прочего, на военные учения, поставки военного оборудования (также летальных видов вооружений) и логистическую поддержку, передачу запчастей к ранее предоставленным вооружениям и другим военным товарам.

В список видов помощи включена также разведка в поддержку ВСУ и спецслужб Украины.

Обсуждается вопрос поставок ВСУ противокорабельных ракет США для сдерживания поползновений РФ в украинских морских территориальных водах, заявил ранее ведущий эксперт Американского совета по международной политике Стивен Бланк.