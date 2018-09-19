«Езжу по Европе, зарабатываю в два-три раза больше, чем в Минске» 19.09.2018, 10:50

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Особенности рынка труда Беларуси.

Работающих за границей белорусов стало намного больше. Некоторые из тех, кто мог бы занять многочисленные вакансии на родине, уезжают на заработки в другие страны, сообщает kp.by

- Мне нужны деньги - семья, кредит на квартиру. Езжу по Европе дальнобойщиком, зарабатываю в два-три раза больше, чем мог бы заработать в Минске. Даже не вижу смысла здесь что-то искать, - признается минчанин Олег.

Сколько еще белорусов пошли таким же путем, подсчитать сложно. Например, Белстат раз в квартал изучает проблемы занятости с помощью выборочного обследования домохозяйств (по сути, проводит опрос). Судя по его результатам, во втором квартале этого года за границей работало 88 тысяч белорусов. Это тоже больше, чем во втором квартале 2017-го - тогда уехавших было 75,8 тысячи. Но можно ли верить этим цифрам?

- Нужно учитывать методологию, - комментирует социолог Елена Артеменко. - Белстат считает трудовыми мигрантами тех, кто работает за границей 12 месяцев и больше и о ком сообщили члены их семей, так как оценка делается по результатам опроса домохозяйств. Таким образом, в эту статистику попадают не все. В ней нет тех, кто переехал всей семьей, тех, кто работает за границей меньше года, а также нерегулярно либо вахтовым методом. То, что количество уезжающих растет, можно объяснить постепенным восстановлением экономики России, куда едет работать большинство.

- Отток рабочей силы может как-то негативно повлиять на нашу экономику?

- Для нас эта ситуация, скорее, показатель не очень хорошего экономического положения, особенно в регионах. В какой-то степени трудовая миграция снижает проблему безработицы. Можно сказать, это клапан, через который выходит пар.

«9% скрывают часть доходов»

А еще есть те, кто на самом деле работает, но государство об этом ничего не знает. Ведь такие люди не платят налоги и страховые взносы. Бороться с ними власти пытались и кнутом и пряником. Например, тот же налог на тунеядство был нацелен в том числе на борьбу с теми, кто получает зарплаты в конвертах. Пока этот сбор не отменили, налоговая успела разослать «письма счастья» 470 тысячам белорусов! Конечно, в тени из них работают не все, но многие. А когда идея с налогом не сработала, государство решило пойти другим путем и расширило список деятельности, которой можно заниматься, не будучи ИП. Главное - написать заявление и заплатить фиксированный налог. Поможет ли такая мера, сказать сложно.